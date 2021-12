PSG Mercato : Marquinhos, la vengeance contre Tuchel se précise

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2021 à 15:05

L’été dernier, Thomas Tuchel a tenté de faire mal au PSG avec Marquinhos. Le club parisien prépare sa vengeance contre le coach de Chelsea.

Marquinhos associé à Antonio Rüdiger au PSG ?

D'après des sources anglaises, les dirigeants de Chelsea étaient prêts à signer un chèque de 100 millions d’euros au Paris Saint-Germain afin de s’attacher les services de Marquinhos. Marqué par le défenseur central de 26 ans durant son passage dans la capitale, Thomas Tuchel était parvenu à convaincre sa direction de s’attaquer au capitaine du PSG. Mais ni le board parisien ni le principal concerné n’ont souhaité écouter la proposition du club londonien.

Cependant, le PSG compte bien rendre la pareille à son ancien coach en lui arrachant l’un de ses cadres au même poste que Marquinhos. En effet, RMC Sport et Bild confirment qu'une rencontre a eu lieu entre le Paris SG et l'entourage d'Antonio Rüdiger. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand n’a toujours pas prolongé avec Chelsea et Leonardo veut en profiter pour l’attirer à Paris.

« Au cas où l’opportunité devient concrète, le Paris Saint-Germain reste vigilant. Une rencontre a eu lieu dernièrement entre le club de la capitale et l’entourage d’Antonio Rüdiger, selon une information de Bild que RMC Sport est en mesure de confirmer. Pour autant, cette entrevue ne signifie nullement que de grandes manoeuvres pourraient commencer prochainement », explique la source francilienne.

Toutefois, la radio métropolitaine précise que « pour le moment, selon les informations de RMC Sport,la priorité d’Antonio Rüdiger est de prolonger à Chelsea. Mais il ne dispose pas encore d’offre formelle de la part de la direction du club. Si les négociations venaient à échouer avec Chelsea, Rüdiger sera donc libre de s’engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Mais en cas de départ cet été, le joueur ne fait pas du PSG son option favorite ». Mais les Rouge et Bleu poussent leurs pions et ont déjà pris connaissance des exigences de Rüdiger.

Antonio Rüdiger a fixé ses exigences pour signer

Pisté par le Paris Saint-Germain, mais également par le Real Madrid et le Bayern Munich, Antonio Rüdiger est très convoité. En fin de contrat à l'issue de la saison avec Chelsea, l'ancien joueur de l'AS Rome a déjà entamé des discussions avec les dirigeants du PSG.

Un choix également validé par Mauricio Pochettino, le coach parisien. Selon les informations de Bild, le natif de Berlin souhaite désormais émarger pour un salaire compris entre 14 et 17 millions d’euros annuels. Alors qu’il perçoit environ 10 millions d’euros à Londres, le coéquipier de Thiago Silva souhaite profiter de sa situation actuelle pour négocier un gros contrat. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra s’aligner sur de tels montants.