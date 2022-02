LOSC : Grosse inquiétude à Lille après Metz et avant Chelsea

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 14:15

Tenu en échec par le FC Metz (0-0), le LOSC ne rassure pas avant d’affronter Chelsea en Ligue des champions, mardi. L’équipe de Gourvennec inquiète même.

LOSC - FC Metz (0-0) : Une mauvaise opération pour Lille OSC

Après une lourde défaite (5-1) face au PSG et une courte victoire à Montpellier (1-0), le LOSC n’a pas été capable d’enchainer un 2e succès en Ligue 1. Vendredi, l’équipe de Jocelyn Gourvennec a été l’ombre d’elle même face à une équipe des FC Metz relégable avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre électrique entachée par une bagarre entre Frédéric Antonetti, le coach des Messins et l’un des dirigeants de Lille OSC, Sylvain Armand (coordinateur sportif). Les deux responsables en sont venus aux mains en toute fin de match, après l’expulsion de la recrue hivernale des Gones, Edon Zhegrova (90e+1).

Le LOSC fait ainsi une mauvaise opération comptable au classement, car les Dogues restent à la 9e place, sous la menace du FC Nantes et du Montpellier HSC, qui jouent respectivement le PSG, ce samedi (17h) et le FC Lorient, dimanche (15h).

Jonathan David et Yilmaz muets et inquiétants avant Chelsea

Au delà du résultat collectif non satisfaisant, il y a également une grosse inquiétude à se faire pour les Lillois. Leur meilleur buteur, Jonathan David (12 buts en 24 matchs de championnat disputés cette saison), n’a toujours pas marqué de but en 2022. Tout comme son binôme en pointe de l’attaque, Burak Yilmaz. Les deux avants-centres étaient alignés côte à côte au stade Pierre Mauroy contre les Grenats, mais ils n’ont pas été décisifs.

D’ailleurs, le Canadien et le Turc sont inefficaces depuis leurs buts contre les Girondins à Bordeaux (2-3), lors de la 19e journée de L1, le 22 décembre 2021. Quasiment deux mois sans trouver le chemin des filets, Jonathan David et Burak Yilmaz sont dans le dur. Et ce n’est pas bon signe pour le champion de France, à trois jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions, contre Chelsea (champion d’Europe en titre).