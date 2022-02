OM : Deux grandes nouvelles tombent à Marseille avant Clermont !

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2022 à 20:13

En clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’ OM accueille Clermont ce soir. Avant ce match, les Marseillais reçoivent deux bonnes nouvelles.

Affluence record pour OM-Clermont

En pleine polémique autour d’Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Clermont Foot, ce dimanche à 20h45, à l’Orange Vélodrome. Présent sur le plateau du Late Football Club, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Mickaël Madar, a laissé entendre que l’entraîneur marseillais pourrait se passer du buteur polonais s’il estime que son équipe joue mieux sans lui.

Mais trois jours après son succès contre Karabagh en Ligue Europa Conférence, jeudi (3-1), l’équipe olympienne est attendue au tournant en Ligue 1. Surtout après la déconvenue du PSG face au FC Nantes (1-3) après sa victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid, mardi, au Parc des Princes. Face à Clermont, l’OM part avec les faveurs des pronostics, mais Dimitri Payet et ses coéquipiers pourront compter sur un public acquis à leur cause. En effet, le journal La Provence prévoit une affluence de 52.000 spectateurs dans les tribunes du stade phocéen, soit plus que face à Karabagh il y a trois jours. Une bonne nouvelle pour les hommes de Sampaoli qui pourront donc compter sur le soutien de leurs fans ce soir. Mais ce n’est pas tout.

Un arbre porte-bonheur pour Marseille

La Provence souligne également que l’autre signe encourageant pour l’Olympique de Marseille pour le match contre l’équipe conduite par Pascal Gastien pourrait être l’arbitre de ce match : Willy Delajod. Le quotidien régional rapporte que l’arbitre international de 29 ans a dirigé cette saison un seul match de l’OM et cela s’est plutôt bien passé puisque le groupe de Jorge Sampaoli s’était imposé face au Stade Rennais le 19 septembre dernier (2-0), au Stade Vélodrome pour le compte de la 6e journée du championnat.

La compo de Sampaoli contre Clermont

Avec la défaite surprise du PSG contre les Canaris de Nantes, l’Olympique de Marseille pourrait revenir à 10 points du leader de Ligue 1 en cas de victoire contre les Clermontois (15es), qui veulent se maintenir après une belle victoire contre l’OGC Nice. C’est pourquoi le coach argentin de l’équipe marseillaise va s’appuyer sur un onze de départ digne d’une rencontre européenne. Jorge Sampaoli pourra ainsi compter sur le retour de Valentin Rongier. Konrad de la Fuente et Amine Harit sont absents.

Le onze de départ de l'OM : Lopez – Lirola – Saliba – Caleta-Car – Kolasinac – Rongier – Guendouzi, Gerson, Payet, Milik, Under.