OM : Sampaoli tire les leçons de la défaite contre Clermont

Publié par Ange A. le 21 février 2022 à 04:25

L’OM s’est fait surprendre au Vélodrome dimanche par Clermont (0-2). Jorge Sampaoli a livré son analyse après cette défaite.

Clermont fait chuter Marseille au Vélodrome

L’Olympique de Marseille a loupé le coche dimanche. Opposé au Clermont Foot, l’OM avait l’occasion de revenir à dix points du PSG et de maintenir son avance sur l’OGC Nice (3e). Mais au final, Marseille s’est fait surprendre à l’Orange Vélodrome par le promu. Mohamed Bayo (13e) et Jim Allevinah (84e) sont les bourreaux de la défense olympienne. Suite à son surprenant revers à domicile, le club provençal voit Nice revenir à un point. Le Gym a dominé Angers sur le plus petit des scores. Entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a exprimé son dépit après la rencontre. Le coach marseillais n’a pas réussi à signer une troisième victoire de rang en Ligue 1.

Les mots de Jorge Sampaoli après la défaite contre Clermont

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ses hommes ont raté leur entame de match. Ce début de rencontre a davantage été plombé par l’ouverture du score des visiteurs. « On est très mal entrés dans le match avec vingt premières minutes ratées et un but de retard. Ensuite, on a eu le contrôle, on a eu des possibilités et leur gardien a fait beaucoup d’arrêts. Mais tout était plus compliqué avec un but de retard », a admis le technicien argentin selon les propos rapportés par L’Équipe. Jorge Sampaoli regrette encore une contreperformance à domicile. Laquelle a été reprouvée par les sifflets du public du Vélodrome.

Pour le coach de l’OM, le faux pas n’est plus permis à la maison. « C’est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C’est très important pour nous et pour le public […] Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu’il est venu chercher et on n’a pas su lui donner. Il faut l’accepter et essayer de s’améliorer », a-t-il indiqué.