OM-Clermont : Les supporters de Marseille s’en prennent à la LFP !

Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 15:25

Lors de la défaite de l’ OM face à Clermont Foot (0-2), des centaines de supporters marseillais ont profité de l’occasion pour faire passer un message à la LFP.

OM-Clermont : Le message des supporters marseillais à la LFP

C'est une claque qui risque d’avoir de lourdes conséquences sur la fin de saison de l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’ OM a chuté à domicile face au promu Clermont Foot. Les hommes de Jorge Sampaoli, sans rythme, se sont inclinés (0-2) en clôture de la 25e journée de Ligue 1 et laissent une nouvelle fois échapper de précieux points dans la course au podium.

Cette défaite à domicile n’est pas du goût des supporters qui espéraient voir leur équipe enchainer une troisième victoire consécutive. Hélas, les Marseillais ont montré un visage décevant dans un stade chaud bouillant. Une triste prestation qui n’a pas pour autant empêché les fans de l’ OM d’adresser un message à la Ligue professionnelle de Football (LFP).

En effet, les supporters marseillais ont brandi des banderoles pour protester contre cette triste habitude de se voir privés de déplacement en Ligue 1 ces dernières semaines. « Stop aux interdictions de déplacement ! Plus facile de faire 4700km pour aller à Bakou que 200 km pour Nice, 17 matchs à l'extérieur et seulement 3 autorisés ...y'a pas un problème ? », pouvait-on lire sur les affiches déployées dans le stade et adressées à la LFP.

Les supporters régulièrement interdits de déplacement

Il faut dire que c’est devenu presque une habitude en Ligue 1 cette saison. Les supporters de l’ OM sont régulièrement interdits de déplacement dans les stades, suite aux violents incidents survenus à Nice et Angers. Ce soir-là, des heurts avaient éclaté entre des fans angevins et marseillais à l’issue de la rencontre. Des supporters des deux camps étaient descendus sur la pelouse avec la ferme volonté d’en découdre, à l’issue de match. La Ligue avait alors infligé le retrait d’un point avec sursis à l’ OM.

Depuis ces tristes événements, les coéquipiers de Dimitri Payet sont régulièrement privés du soutien de leur public lors des matchs à l’extérieur. Ces mesures de restriction ne sont pas du goût des Marseillais, qui espèrent obtenir gain de cause. Jeudi, l’ OM effectue un long déplacement en Azerbaïdjan pour affronter le FK Qarabag en Ligue Europa Conférence, avant de se rendre à Troyes, dimanche.