Barça Mercato : OL, Depay tout proche d'un départ de Barcelone

Dans le viseur de l' OL, Memphis Depay connaît une passe délicate au Barça. En fin de contrat en 2023, l'attaquant se rapproche d'un départ.

Recrue phare de l’été 2021 au Barça, Memphis Depay vit une véritable traversée du désert en Catalogne depuis quelques mois. Buteur lors de ses premiers matches chez les Blaugranas, l’international néerlandais laissait présager une saison prolifique dans son nouveau club. Seulement, la donne a rapidement changé, notamment après l’éviction de son compatriote Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi à la tête du club. L’ancien lyonnais, peu épargné par des blessures récurrentes ces derniers mois, se voit progressivement poussé vers le banc de touche.

Si Memphis Depay semblait s’accrocher à une place de titulaire, la récente signature de Pierre-Emerick Aubameyang a définitivement enterré les espoirs du joueur. Une situation délicate qui le pousserait, selon la presse locale, à s’ouvrir aux propositions de l’étranger pour un transfert cet été. À en croire le média Sport, l’attaquant de 28 ans chercherait une porte de sortie à tout prix et aurait déjà plusieurs pistes sérieuses.

Lyon mais aussi l'Italie prêts à récupérer Depay

Sous contrat jusqu’en 2023 au Barça, Memphis Depay devrait bel et bien quitter la Catalogne cet été, où plusieurs clubs luttent pour l’enrôler. La semaine dernière, le Quotidien du Sport révélait un intérêt de l’ OL pour son ex-attaquant. D’après la source, les représentants du joueur seraient entrés en contact avec l’Olympique Lyonnais pour évoquer un possible retour cet été. Poussé vers la sortie par Xavi, le Néerlandais devra rapidement prendre une décision concernant sa future destination et cela pourrait également être l’Italie.

Selon Sport, l’AC Milan et la Juventus se seraient rapprochés de l’ancien joueur de Manchester United, deux clubs qui ne laisseraient pas insensible l’intéressé. Cet hiver déjà, l'AS Roma avait tenté de recruter le joueur des Oranjes, en vain. Cet été, pas de doute, Memphis Depay devrait rebondir loin du FC Barcelone, qui de son côté, fait le forcing pour enrôler la sensation Erling Haaland.