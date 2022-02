FC Nantes Mercato : Une nouvelle signature chez les Canaris

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 15:58

Après sa victoire sur le PSG (3-1), le FC Nantes a annoncé la signature officielle d’un jeune joueur sorti de son académie, ce lundi 21 février 2022.

FC Nantes : Robin Voisine signe un premier contrat professionnel

Convaincu du talent et de la progression de Robin Voisine, le FC Nantes lui a offert un premier contrat professionnel, ce lundi. Le défenseur central de 19 ans a signé un nouveau contrat d’une durée de 3 ans. Il est désormais lié au FCN jusqu’en 2025. « Le FC Nantes est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Robin Voisine. Cette signature de son tout premier contrat professionnel en est la preuve que le joueur et le FC Nantes affichent cette envie commune d’avancer ensemble. […] Le Club souhaite à Robin une carrière professionnelle pleine de succès avec les Jaune et Vert », a indiqué la direction des Canaris, sur son site internet officiel.

Le nouveau défi du jeune défenseur central du FCN

Pour rappel, Robin Voisine avait signé son premier contrat stagiaire professionnel en octobre 2019. Ce nouveau contrat pro, signé deux ans plus tard, est donc le couronnement de ses performances avec la réserve nantaise. En effet, il a joué 14 matches (13 fois titulaires) avec l’équipe B du FCN, dirigée par Stéphane Ziani, et il a inscrit 1 but inscrit et offert une passe décisive. Il se réjouit de franchir un palier avec le club basé sur les bords de l’Erdre. « Je suis évidemment très heureux de signer dans mon club formateur », a confié le néo-pro.

« Maintenant, l'objectif c'est de continuer à travailler très dur pour avoir la chance de jouer avec les plus grands. Ce contrat, ce n'est qu'un début, un nouveau chapitre. J'ai reçu une grosse confiance de la part du Club et je vais tout faire pour lui rendre », a déclaré la pépite nantaise. À noter que Robin Voisine a pris part à plusieurs séances d’entraînement, cette saison, avec le groupe professionnel, grâce au coach Antoine Kombouaré.