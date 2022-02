PSG Mercato : Chelsea veut infliger un terrible coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 00:25

Si le PSG est constamment cité sur le marché des transferts pour des achats, d’autres clubs rêvent aussi de frapper parmi les stars parisiennes.

Marco Verratti apparaît comme une option pour Chelsea

Dix ans après son arrivée, Marco Verratti est aussi précieux pour le Paris Saint-Germain. Considéré aujourd’hui comme l’un des trois meilleurs milieux de terrain de la planète, l’international italien attire toujours les convoitises des autres cadors du continent. Après le FC Barcelone et la Juventus Turin durant des années, c’est désormais au tour de Chelsea de faire le forcing pour déloger le joueur de 29 ans.

Après avoir échoué avec Marquinhos, le club anglais veut maintenant mettre le grappin sur le « Petit hibou. » En effet, d’après les informations du média Fichajes, Thomas Tuchel veut continuer à construire une équipe solide et compétitive à Londres, et l'une des signatures qu'il aurait expressément réclamées à la direction des Blues serait Marco Verratti.

Après l’avoir eu sous ses ordres au Paris Saint-Germain durant deux ans et demi, l’entraîneur allemand aimerait s’attacher les services d’un joueur capable d’ajouter de la profondeur et une qualité technique à son équipe. Un élément capable de remplir les deux rôles dans le milieu de terrain dans un 3-4-3 préférentiel, soit en tant que pivot, soit en tant que soutien à l’attaque.

Et selon Tuchel, Verratti concentre en lui toutes ces qualités. La source espagnole assure donc que le PSG pourrait recevoir une offre en provenance de Londres pour le champion d’Europe en titre à l’issue de la saison. Mais l’affaire est très complexe.

PSG Mercato : Marco Verratti prêt à trahir le Paris SG ?

Il y a quelque temps, le journaliste d’Eurosport UK Dean Jones assurait déjà que Marco Verratti pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le natif de Pescara agacerait certains membres de la direction parisienne pour son irrégularité, notamment liée à ses récurrents problèmes physiques, et son hygiène de vie.

Sans surprise, Fichajes précise que la direction du club de la capitale n’est pas forcément pour un départ de Verratti, mais la publication ibérique ajoute également que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ne s’opposeront pas à son transfert s’il en fait expressément la demande.

Arrivé en juillet 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, le partenaire de Marquinhos n’a jamais son bonheur de vivre à Paris et son souhait de rester au PSG le plus longtemps possible, tout comme le défenseur central brésilien. Toutefois, RMC Sport indique qu’une prolongation de Marco Verratti ne serait pas encore sur le bureau du directeur sportif parisien, Leonardo.

Affaire à suivre donc…