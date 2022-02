Barça Mercato : Un joyau argentin se rapproche de Barcelone !

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 02:09

À la recherche d'un top attaquant mondial cet été, le Barça pourrait passer à l'action ces prochains jours pour une sensation de Serie A.

Barça Mercato : Dybala en cas d’échec Haaland

Après son été 2021 désastreux, marqué notamment par le départ de sa star Lionel Messi après plus de 20 ans au club, le FC Barcelone souhaite inverser la tendance lors du prochain mercato estival, en révolutionnant son effectif. Malgré de gros problèmes financiers depuis le mandat de Josep Bartomeu, l’écurie catalane se dit apte à dépenser en conséquence l’été prochain notamment pour un attaquant de haut niveau. Afin de rivaliser avec son meilleur ennemi, le Real Madrid, qui pourrait cet été s’attribuer les services de Kylian Mbappé, le Barça lorgne depuis des mois son pendant norvégien, Erling Haaland.

Déjà au centre de fortes convoitises l’été dernier, l’attaquant du Borussia Dortmund est pressenti pour quitter la Bundesliga à la fin de la saison et a maintes fois clamé ses envies de rejoindre la Liga. Si le Barça entretient de très bonnes relations avec son agent Mino Raiola, le deal semble néanmoins très complexe aux vues de la forte concurrence dans le dossier. De fait, Barcelone pourrait se tourner vers une option plus sûre et surtout moins coûteuse, Paulo Dybala.

La star argentine, sous contrat jusqu’en juin à la Juventus, aurait donné son feu vert aux Catalans pour une arrivée libre cet été. À en croire Info Blaugrana, la Joya souhaiterait quitter l’Italie à la fin de la saison et ne rêverait que d’un club, le FC Barcelone. L’attaquant de 28 ans était déjà en contact avec les Blaugranas ces dernières saisons, mais attendait la fin de son bail à Turin pour rejoindre la Liga. Une option qui ne laisserait pas Joan Laporta insensible. Néanmoins, la venue de Dybala ne s’activerait qu’en cas d’échec de l’opération Erling Haaland. Tout devrait se décanter dans les mois à venir pour l’Argentin, qui doit, en parallèle, rencontrer ses dirigeants ces prochaines semaines pour parler de son futur.