Barça Mercato : Avant Haaland, un grand attaquant arrive !

Publié par Thomas le 26 janvier 2022 à 15:35

Dans sa volonté de se renforcer cet hiver, le Barça est en passe de boucler l'arrivée d'un grand attaquant, avant l'opération Haaland prévue cet été.

Barça Mercato : Feu vert pour la venue de Morata

Très ambitieux cet hiver après son début de saison raté, le FC Barcelone devrait frapper un joli coup mercato en cette fin de mois de janvier. À la recherche de renforts offensifs pour pallier au départ de Lionel Messi et la retraite anticipé de Sergio Agüero, le club espagnol est en passe de recruter un grand attaquant espagnol, lorgné depuis des semaines par Xavi Hernandez.

Annoncé dans le viseur du Barça, Alvaro Morata devrait bien s’engager chez les Blaugranas avant la fin du mercato hivernal. Si la Juventus bloquait toujours le départ de son attaquant, prêté par l’Atlético Madrid, la venue de Dusan Vlahovic à Turin a semble-t-il débloqué la situation. Pour rappel, le prodige serbe de 21 ans, courtisé notamment par le PSG, a paraphé un contrat jusqu’en 2026 chez les Bianconeri, avec un salaire annuel de 7 millions d’euros. Selon Sport, cette signature propulserait la venue de Morata au FC Barcelone. L’Atlético Madrid (propriétaire du joueur) et la Juve auraient, selon la source, donné leur feu vert à Xavi pour libérer le buteur espagnol.

Morata arriverait donc en prêt de 6 mois en Catalogne, après avoir endossé le maillot du Real Madrid et de l’Atlético Madrid, les principaux rivaux. Mais cette signature ne serait qu’une première étape avant l’objectif premier : enrôler Erling Haaland.

Objectif Haaland 2022

Le FC Barcelone comme beaucoup de cadors en Europe, s’est positionné ces derniers mois pour signer la superstar norvégienne Erling Haaland, toujours plus proche d’un départ de son club du Borussia Dortmund. Si la concurrence s’annonce rude pour Xavi et les siens, le club pourra tout de même compter sur les très bonnes relations entretenues entre Joan Laporta et Mino Raiola, l’agent du joueur.

L’attaquant de 21 ans est attendu ces prochains mois pour faire part de sa décision finale. S’il venait à quitter l’Allemagne cet été, Haaland coûterait pas moins de 300 millions d'euros au total à son futur club (primes, salaires et transfert estimé à 75 millions d’euros).