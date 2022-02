Barça Mercato : La vérité sur le transfert manqué de Lautaro

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 08:09

Cible de longue date du Barça, Lautaro Martinez était à un pas de rebondir en Catalogne. Mais le buteur argentin est toujours à l’Inter Milan pour une raison bien précise.

Barça Mercato : La raison du transfert manqué de Lautaro Martinez

C’était l’un des feuilletons qui a longtemps animé la rubrique mercato du FC Barcelone. Avant le départ de Lionel Messi au PSG, Lautaro Martinez était annoncé sans cesse vers un transfert au Barça. L’international argentin sortait d’une excellente avec l’Inter Milan. Associé sur le front de l’attaque des Nerazzurri avec Romelu Lukaku - parti à Chelsea contre un chèque de plus de 100 millions d’euros-, Lautaro Martinez était considéré comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt de gros cadors, comme le FC Barcelone.

Désireux de renforcer son attaquant, le Barça a remué ciel et terre pour s’offrir les services du buteur de l’Inter Milan. Les négociations entre les différentes parties se sont intensifiées au point où l’affaire semblait en très bonne voie. Mais la pandémie du Coronavirus a fait son apparition et a tout chamboulé ce dossier. C’est du moins ce que révèle Ramon Planes, ancien secrétaire technique du Barça.

Une nouvelle chance en 2022 pour Lautaro Martinez ?

« Lautaro Martinez était très proche de Barcelone (…) Ensuite, il y a eu la pandémie et les choses ont changé, mais aussi parce que le football a évolué économiquement », a déclaré lé dirigeant espagnol dans une interview accordée à Sky Sport. Resté en Serie A, Lautaro Martinez continue de faire le bonheur de l’Inter Milan. Il n’est pas certain de s’éterniser en Lombardie, en raison des soucis financiers du club. Néanmoins, il y a peu de chance que le FC Barcelone revienne à la charge pour son transfert. Le géant barcelonais semble désormais miser sur Erling Haaland du Borussia Dortmund.