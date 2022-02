FC Nantes : Emiliano Sala, les détails sur les causes de sa mort

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 11:53

Les dernières enquêtes sur les causes de la mort d’Emiliano Sala, ex-joueur du FC Nantes, ont confirmé la thèse émise lors des premières analyses de 2020.

FC Nantes : Emiliano Sala victime « d'un grave empoisonnement » avant le crash

Emiliano Sala est mort accidentellement dans l’avion qui le transportait de Nantes à Cardiff City au Pays de Galles. Le petit appareil de tourisme qui le transportait s’est crashé au-dessus de la Manche, le 21 janvier 2019. Le corps de l’ex-attaquant du FC Nantes avait été repêché deux semaines plus tard dans le fond de l’océan, à 67 mètres de profondeur. Lors des premiers rapports livrés en mars 2020, l’autopsie avait révélé l’exposition du joueur au monoxyde de carbone issu de l’échappement de l’avion. Les experts avaient alors émis l’hypothèque qu’Emiliano Sala avait été étouffé par ce gaz toxique, avant le crash de l’avion.

Deux ans plus tard, la nouvelle enquête menée sous la direction du Dr Basil Purdue, médecin pathologiste, est venue confirmer un empoisonnement, avant l’accident. « Les dernières analyses effectuées sur le corps de l'ancien attaquant ont montré qu'il avait été exposé à des niveaux très élevés de monoxyde de carbone avant que l'avion ne s'écrase », selon les infirmations relayées par RMC Sport.

Lors de l’autopsie, le médecin légiste avait indiqué que l’ancien attaquant du FCN est mort des suites de graves blessures à la tête et au torse subies lors de l’impact de l’appareil avec la mer, mais les nouvelles analyses indiquent qu’il n’était plus conscient au moment du crash. « Les analyses toxicologiques sont claires, le niveau de saturation du sang d'Emiliano Sala était de 58%, un cas évident de grave empoisonnement », rapporte la source.

Le FCN n'a toujours pas touché son indemnité de transfert

Le transfert d’Emiliano Sala avait été conclu à 17 M€ entre le FC Nantes et Cardiff City, le 19 janvier 2019. L’Argentin est décédé deux jours plus tard, alors qu’il rejoignait son nouveau club. Et depuis, un litige oppose la direction des Canaris et celle des Bluebirds. En effet, le club gallois refuse de verser la première partie de l’indemnité de transfert, d’un montant de 6 M€. Et l’affaire est pendante devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le joueur mort tragiquement repose dans son village natal à Progreso dans la Province de Santa Fe (en Argentine), depuis le 16 février 2019. Quant au pilote de l’avion, David Ibbotson, son corps n’a pas été retrouvé.