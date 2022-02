OL Mercato : Un buteur de Ligue 1 a recalé Lyon pour Nice

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 06:30

L’ OL a connu un dernier mercato estival compliqué avec un échec sur le marché des transferts. Un attaquant confirme avoir débouté Lyon.

Andy Delort confirme avoir recalé l’ OL

Suite au départ de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais s’est lancé à la quête d’un nouvel avant-centre l’été dernier. L’ OL avait notamment fait de l’Iranien Sardar Azmoun l’une de ses priorités. En France, Lyon pistait également Andy Delort. Au micro de Rothen s’enflamme mercredi, l’attaquant de 30 ans a confirmé l’intérêt de Lyon et même de Marseille. Mais au final, l’ancien Montpelliérain a opté pour l’OGC Nice. Le club azuréen a claqué 10 millions d’euros pour s’attacher les services du champion d’Afrique algérien. Lequel s’est engagé avec le Gym jusqu’en 2024. Après son transfert à Nice, Delort a pris une décision forte pour son avenir en mettant sa carrière internationale entre parenthèses.

Cet énorme appel de balle de Delort à Belmadi

L’ancien du MHSC a décliné les futures convocations chez les Fennecs pour consacrer à son nouveau club. Un choix qui a irrité en Algérie, notamment le sélectionneur Djamel Belmadi. Lequel a indiqué ne plus compter sur l’attaquant un temps sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Dans sa sortie sur RMC Sport, l’avant-centre de Nice a ouvert la porte à un retour en sélection nationale. « J’ai toujours respecté et respecterais toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice, maintenant on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Non bien sûr, je n’ai pas fait une croix sur la sélection ! », a expliqué le joueur.

Reste maintenant à savoir si son sélectionneur sera plus souple. Surtout que les Fennecs ont raté la CAN 2021 avec une élimination précoce au premier tour. Les champions d’Afrique 2021 seront opposés au Cameroun en mars en barrages pour le Mondial 2022.