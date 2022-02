Real - PSG : Un nouveau coup dur se précise déjà pour Paris

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 09:00

À deux semaines du choc Real - PSG à Madrid, un nouveau forfait de taille se précise dans les rangs du Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos déjà forfait pour Real - PSG ?

Le Paris Saint-Germain dispose d’un court avantage après sa victoire contre le Real Madrid. Le PSG devra encore assurer sa qualification lors du huitième de finale retour à Madrid le 9 mars prochain. À deux semaines de ce choc Real - PSG, une grosse absence se profile dans les rangs de Mauricio Pochettino. Déjà absent lors de la première manche au Parc le 15 février, Sergio Ramos devrait aussii manquer le second acte. Comme le rapportent L’Équipe et Le Parisien, la situation du défenseur ne s’améliore pas. L’ancien Merengue souffre d’une lésion au mollet droit et n’a toujours pas repris l’entraînement. Mercredi, le défenseur de 35 ans a reçu des soins au Camp des Loges. « L’Espagnol est toujours aux soins et même s’il progresse, son avenir à court terme apparaît bien aléatoire. Sa présence pour le 8e de finale retour de C1 à Madrid le 9 mars semble peu probable à date », peut-on lire.

Le point sur le groupe avant Saint-Étienne

Outre la situation de Sergio Ramos, le journal francilien a également donné des nouvelles du groupe avant la réception de Saint-Étienne ce samedi. Une rencontre pour laquelle Marco Verratti est suspendu. Le milieu italien risque d’ailleurs gros après ses propos suite à la défaite du PSG à Nantes (3-1). Le milieu parisien est convoqué pour la prochaine réunion de la Commission de discipline de la LFP. Verratti suspendu, l’espoir demeure pour Leandro Paredes contre l’ASSE. Le milieu espagnol s’est entraîné mercredi normalement avec ses coéquipiers d’après le journal. Layvin Kurzawa pour sa part reçoit toujours des soins. Le latéral gauche n’a jusqu’ici disputé que 9 minutes depuis le début de saison. Sa seule apparition remonte à la défaite contre Lille lors du Trophée des champions en août.