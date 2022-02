Arsenal : Arteta sort l'artillerie lourde pour le choc de ce soir !

Publié par Thomas G. le 24 février 2022 à 10:39

Mikel Arteta va sortir les gros moyens pour le choc face aux Wolves. Il sait qu'Arsenal a une occasion en or de se rapprocher de la Ligue des Champions.

Arsenal-Wolves : Les 4 fantastiques d’entrée de jeu ?

Les 4 fers de lance de l’attaque d’Arsenal vont-ils être alignés en même temps ce soir ? Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe réalisent tous les quatre une très bonne saison. Leurs bonnes performances respectives permettent à Arsenal d’être dans les clous pour se qualifier en Ligue des Champions l’an prochain. Ce sont également quatre jeunes talents prometteurs qui ont redonné de l’espoir aux supporters d’Arsenal.

MikelArteta s’est exprimé hier en conférence de presse sur le fait d’aligner les quatre joueurs ensemble. Il a déclaré : « Ils ont joué ensemble. Je suis tenté, oui, car ils veulent jouer et quand vous voyez des joueurs s'entraîner et jouer comme ils le font, vous voulez tous les mettre sur le terrain. » Les aligner ensemble pourrait etre une solution pour faire plier la rugueuse défense des Wolves.

Grosse opération à venir pour Arsenal

Mikel Arteta a annoncé hier que l’infirmerie était vide et que son groupe était au complet avant le match capital de ce soir face à Wolverhampton. Un match capital à plus d’un titre puisque les Gunners ont l’occasion de prendre le large dans la course à la Ligue des Champions. En cas de victoire, ils évinceraient leur adversaire du soir dans la course à la Ligue des Champions et mettrait les Spurs à 6 points derrière.

Une avance considérable quand on sait que les Gunners ont encore trois matches en retard à disputer, dont un face aux Spurs. Les Gunners ont la possibilité de capitaliser à l’Emirates sur leurs bons résultats du moment, ils ont battu les Wolves puis Brentford. De plus, Arsenal peut profiter des faux pas de ses concurrents. West Ham a concédé le nul face à Newcastle tandis que Tottenham a perdu à Burnley. Si les Gunners remportent le choc de ce soir, ils seront 4es avec 1 point de retard sur Manchester United, avec deux matches de moins que les Red Devils. De bon augure pour le club du Nord de Londres qui en cas de succès serait le favori pour finir 4e de Premier League.