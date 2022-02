OL Mercato : Lacazette à Lyon, revirement de situation à venir !

Publié par Thomas G. le 24 février 2022 à 16:42

Les dirigeants de l' OL ont entrepris de rapatrier Alexandre Lacazette à Lyon, mais Mikel Arteta a d'autres plans pour le buteur français.

OL Mercato : Arteta s’exprime sur le dossier Lacazette

Alors que l’on pensait que le dossier était au point mort, il semblerait qu'Arsenal fasse un pas en avant vers Alexandre Lacazette. La saison de l’attaquant international français fait réfléchir les Gunners. En effet, dans son rôle de faux numéro 9, l’attaquant français est irrésistible, il gagne des duels, récupère des ballons et il marque des buts importants pour son équipe. En plus de cela, le joueur formé à Lyon s’est vu confier un nouveau rôle de capitaine après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça.

Ce choix est une décision du groupe qui a désigné Alexandre Lacazette à l’unanimité. Il faut dire qu’à 30 ans, Alexandre Lacazette joue un peu le rôle de grand frère pour les jeunes talents d’Arsenal. Son nouveau rôle de capitaine change la donne pour les Gunners qui n’ont pas envie de perdre une nouvelle fois leur capitaine. Les Londoniens veulent bâtir une équipe qui va s’inscrire dans l’avenir avec le club. Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a affirmé ce matin à propos d’Alexandre Lacazette : « Il y a une chance (qu'il signe un nouveau contrat), mais nous avons des décisions à prendre sur 3 ou 4 joueurs pour cet été. »

Le grand défi de l’ OL

Jean-Michel Aulas veut ramener l’OL sur le devant de la scène. Son objectif est de rapatrier les anciens grands noms du centre de formation pour bâtir une équipe capable de se battre pour tous les titres nationaux et de bien figurer en Europe. Ainsi, Karim Benzema et Corentin Tolisso ont été sondés pour un éventuel retour à l' OL.

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont tous les deux en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, donc leurs retours est possible d’un point de vue financier. Le président lyonnais a annoncé qu’il ferait tout ce qui est en son possible pour faire revenir les deux anciens de la maison afin qu’ils aident le club à revenir au sommet du football français.