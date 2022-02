Barça Mercato : Cavani se rapproche d'une destination inattendue !

Publié par Thomas le 24 février 2022 à 18:42

Objectif du Barça cet hiver en attaque, Edinson Cavani pourrait quitter Man United en fin de saison pour une destination inédite.

Barça Mercato : Cavani finalement vers le Brésil

Le feuilleton avait agité tout le mois de janvier du FC Barcelone. À la recherche d’un grand attaquant à moindre coût pour la deuxième partie de saison, l’écurie catalane avait jeté son dévolu sur l’ancienne star du PSG, Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen, un temps très intéressé à l’idée de rallier Gerard Piqué et les siens, avait finalement été retenu par sa direction et notamment Ralf Rangnick. L’entraîneur allemand, arrivé en cours de saison à Man United, avait publiquement affiché sa confiance en son joueur, mettant alors fin à toutes spéculations.

À quelques mois de la fin de son contrat à Manchester United, Edinson Cavani sait qu’il ne s’éternisera pas en Angleterre et cherche déjà une porte de sortie avant la fin de l’exercice en cours. Et c’est du côté de l’Amérique du Sud que l’attaquant de 35 ans semble trouver son bonheur, où plusieurs clubs mènent une lutte sévère pour l’enrôler. À en croire le journaliste Ekrem Konur, le joueur des Red Devils serait de plus en plus proche du club de Botafogo au Brésil. Selon l’insider, Cavani ne serait pas insensible aux avances de l'écurie brésilienne et se montrerait ouvert à des discussions pour une arrivée l’été prochain.

Un départ déjà acté à Manchester United

Malgré une saison 2020/2021 plus que correcte, ponctuée par 10 buts en Premier League et 6 en Europa League, Edinson Cavani se voit pousser vers la sortie par sa direction, notamment après le mercato estival ambitieux entrepris par Manchester United au début de saison. La venue de Cristiano Ronaldo notamment, a définitivement enterré l’idée d’une prolongation chez les Red Devils pour l’Uruguayen, qui souhaitait à tout prix rejoindre le Barça cet hiver. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, annonçait il y a peu l’envie du joueur d’expérimenter de nouveaux championnats, notamment la Liga, une division qu’il convoite depuis ses débuts en pro. Pas de doute donc, l'attaquant uruguayen devrait animer le prochain marché des transferts.