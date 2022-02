OM Mercato : Le dossier Boubacar Kamara déjà réglé à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 20:12

La prolongation de Boubacar Kamara est revenue au premier plan à Marseille. Les dirigeants de l’ OM savent désormais à quoi s’entendre dans ce dossier.

OM Mercato : Boubacar Kamara a tranché pour son avenir

« Ce sont mes représentants qui gèrent tout ça ». Voilà ce que déclarait Boubacar Kamara, en novembre dernier, au sujet d'une éventuelle prolongation de son contrat à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain est heureux dans la cité phocéenne et reste « concentré » sur sa saison à l’ OM, au point d’aller au-delà de 2022 ? Peut-être pas.

Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur le dossier Boubacar Kamara et croit savoir qu’une décision définitive a été prise. Malgré les propositions incessantes de la direction de l’Olympique de Marseille, le minot marseillais n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat à l’ OM. Le joueur de 22 ans et son entourage ont refusé tour à tour les offres de prolongation si bien que les dirigeants de l’OM se sont finalement fait une raison.

Le quotidien sportif explique que les dirigeants marseillais ont bien compris qu’il sera impossible de conserver pour Boubacar Kamara à l’issue de la saison en cours. D’autant plus que plusieurs prétendants se bousculent déjà en coulisse pour arracher sa signature. Manchester United, West Ham, le Bayern Munich, l’AC Milan, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore le FC Barcelone se feraient une joie d’accueillir un tel joueur prometteur, sans débourser d’indemnité de transfert.

Marseille prépare déjà l’après-Boubacar Kamara

Si apparemment les dirigeants de l’ OM gardent toujours l’espoir dans le dossier Boubacar Kamara, ils ne sont pas dupes. Pablo Longoria et son équipe travaillent en parallèle pour trouver son remplaçant. D’ailleurs, plusieurs noms circulent déjà autour de Marseille ces derniers jours. Jordan Veretout (AS Rome) et Joris Chotard (Montpellier HSC) sont annoncés à Marseille.