PSG Mercato : Retour au Barça l’été prochain ? Messi a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 19:02

Poussé par son épouse, Lionel Messi pourrait envisager un retour au Barça. Mais que pense la star argentine de son aventure en Ligue 1 ?

Antonella Roccuzzo regrette sa vie à Barcelone

Après l’échec de sa prolongation au FC Barcelone, Lionel Messi a quitté son confort espagnol pour déménager en France. La star argentine a signalé un contrat de deux ans et une troisième saison en option en faveur du Paris Saint-Germain. Depuis l’été dernier, le joueur de 34 ans est donc un nouveau pensionnaire du club de la capitale française.

Seulement, quelques mois après avoir aménagé à Paris, Antonella Roccuzzo et ses enfants n’arrivent pas à s’adapter à leur nouvelle vie parisienne. L’épouse de Messi et leurs enfants regretteraient même déjà leur vie à Barcelone. Un scénario qui pourrait pousser le septuple Ballon d’Or à envisager sérieusement un retour en Catalogne à l’issue de la saison, selon plusieurs sources espagnoles.

En effet, selon les informations du journal El Nacional, surprise par les conditions météorologiques à Paris, gênée par la barrière de la langue dans une ville qu'elle ne maîtrise pas, l’épouse du coéquipier de Kylian Mbappé lui aurait déjà demandé de rentrer à Barcelone en fin de saison. Poussé à quitter Paris, Messi cèdera-t-il à la pression de son entourage ?

PSG Mercato : Messi veut honorer son contrat !

Malgré la pression des siens, Lionel Messi ne songerait pas encore à un changement d’air. D’après les révélations recueillies par le journal britannique The Sun, le natif de Rosario compte honorer son engagement en faveur du Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2023. Antonella Roccuzzo et ses enfants vont donc devoir se faire une raison et trouver des centres d’intérêt afin de s’adapter à leur nouvelle vie dans la capitale française.

Reste maintenant à savoir si Messi voudra activer la troisième année en option contenue dans son contrat signé avec le Paris SG le 10 août dernier. D’autant que l’Inter Miami, franchise américaine de David Beckham, qui se tient déjà prêt à l’accueillir après son aventure en Ligue 1.