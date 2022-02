ASSE Mercato : Hamouma apprécie l’apport des recrues d’hiver

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 22:42

L’ ASSE s’est bien renforcée pendant le mercato hivernal. Interrogé sur les recrues, Romain Hamouma avoue que leur apport fait grand bien aux Verts.

ASSE Mercato : 10 points sur 12 glanés avec les recrues stéphanoises

Sept nouveaux joueurs ont renforcé l’ ASSE en janvier. Ce sont : un gardien de but (Paul Bernardoni), 3 défenseurs (Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Falaye Sakho) et 3 joueurs offensifs (Bakary Sako, Sada Thioub, Enzo Crivelli). Deux d’entre eux : Gnagnon et Crivelli n’ont toujours pas joué avec l’équipe de Pascal Dupraz, mais l’arrivée de ces renforts a donné le déclic aux Verts.

Ces derniers ont aligné 3 victoires et un match nul lors de leurs 4 derniers matchs en Ligue 1, soit 10 points pris sur 12 possible. Longtemps lanterne rouge du championnat, l'AS Saint-Étienne est sortie de la zone rouge et est désormais 16e avec 22 points, alors qu’elle ne comptait que 12 points en 21 journées et était sur une série négative de 7 défaites consécutives.

Hamouma, « les recrues du mercato ont apporté de l'exigence »

C’est donc logiquement que Romain Hamouma a apprécié la venue de ces nouveaux joueurs à l' ASSE en janvier 2022. « C'est vrai que l’équipe montre beaucoup d'allant et d'efficacité depuis la reprise. […] Le groupe s'est étoffé, les attitudes ont changé. Je crois qu'il fallait créer un électrochoc dans le groupe. Les recrues du mercato ont apporté de l'exigence. Ce sont de super mecs qui ne se prennent pas la tête. Paul Bernardoni, par exemple, on dirait qu'il est là depuis quinze ans », a commenté le polyvalent attaquant en conférence de presse.

Remontée au classement, l' ASSE doit poursuivre sa série de succès, afin d'espérer se maintenir dans l'élite en mai. Dans la course pour le maintien, avec Bordeaux (20e), le FC Metz (19e), le Fc Lorient (18e) et l'ES Troyes AC (17e), Sainté affronte un gros calibre, précisément le leader de la L1, le PSG, samedi (21h) à Paris.