ASSE Mercato : Romain Hamouma tranche entre Dupraz et Puel

25 février 2022

Cadre de l’ ASSE, Romain Hamouma a été invité à faire un choix entre son coach actuel Pascal Dupraz et son prédécesseur Claude Puel.

ASSE : Dupraz ou Puel, Hamouma livre son verdict

Après son nul contre le RC Strasbourg lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne est sortie de la zone de relégation. L’ ASSE reste sur une série d’invincibilité de quatre matchs, dont trois victoires. Les Stéphanois joueront à nouveau gros ce samedi avec un déplacement au Parc de Princes pour défier le Paris Saint-Germain. En marge de ce choc, Romain Hamouma s’est confié sur le bel état de forme des Verts. L’attaquant stéphanois approuve notamment la méthode Dupraz, le successeur de Claude Puel.

« C’est difficile de parler d’un coach quand il n’est plus là. Claude avait des qualités et des défauts, comme moi j’en ai. Il a une approche du football différente de celle de Pascal Dupraz. C’est vrai que moi je me retrouve avec Pascal car c’est quelqu’un de très proche des joueurs. J’ai besoin de ça, de cette proximité. Je pense que ça fait du bien au groupe », a confié le buteur stéphanois devant les médias.

Hamouma bien lancé avant Paris ?

Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure, Romain Hamouma retrouve des couleurs comme l’AS Saint-Étienne. Muet depuis le début de la saison, l’avant-centre de l’ ASSE affiche un bon niveau depuis son retour à la compétition en début février. Il avait d’ailleurs inscrit son premier but de la saison contre Montpellier le 5 février pour son retour sur le terrain. Il a ensuite délivré une passe décisive lors du succès à Clermont (1-2) lors de la journée suivante. De bon augure pour Saint-Étienne avant d’affronter un PSG défait par le FC Nantes (3-1) lors de la dernière journée. Reste également à savoir si Pascal Dupraz pourra compter sur Wahbi Khazri pour ce choc. Meilleur buteur stéphanois cette saison, le Tunisien a été touché à la cheville lors nul contre Strasbourg.