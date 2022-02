OM Mercato : Pablo Longoria tranche dans le dossier Zidane

Publié par Ange A. le 25 février 2022 à 08:33

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est exprimé sans ambages sur une possible arrivée de Zinedine Zidane.

Pablo Longoria « réaliste » pour Zidane

Jorge Sampaoli est quelque peu fragilisé ces dernières semaines. Les choix du technicien argentin sont notamment réprouvés par Arkadiusz Milik. Meilleur buteur du club cette saison, le Polonais réclame plus de temps de jeu à son entraîneur. En marge du retour contre Qarabag, des tensions dans le vestiaire suite aux propos de Dimitri Payet après la défaite contre Clermont ont été évoqués. L’autorité de Sampaoli remise en question, des rumeurs ont circulé concernant une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane à l’OM. Le technicien tricolore est libre depuis son départ du Real Madrid et voit régulièrement son nom associer au Paris Saint-Germain. L’ancien meneur de jeu des Bleus est présenté comme le successeur de Mauricio Pochettino au PSG. L’Argentin ne serait plus qu’en sursis dans la capitale bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2023. Dans un entretien au Figaro, Pablo Longoria s’est prononcé sur un éventuel intérêt de l’OM pour Zizou. Le président marseillais se veut « réaliste ».

Sampaoli de nouveau conforté par Longoria

Bien qu’il apprécie l’ancien coach du Real, le président de l’Olympique de Marseille garde les pieds sur terre. « Zinedine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici […] Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli », a expliqué Pablo Longoria dans sa sortie. Sampaoli peut donc avoir l’esprit tranquille.