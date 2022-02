Angers SCO : Grosse incertitude au SCO avant le RC Lens !

Publié par ALEXIS le 25 février 2022 à 14:05

Angers SCO n’est pas certain de compter sur l’un de ses joueurs essentiels lors de la venue du RC Lens au stade Raymond Kopa, dimanche à 15h.

Angers SCO : Jimmy Cabot, incertain contre le RC Lens

Blessé et sorti du terrain dès l’entame du match (8e minute), lors de la confrontation entre Angers SCO contre l’OGC Nice à l’Allianz Riviera, Jimmy Cabot est incertain pour affronter le Racing Club de Lens, dimanche après-midi. Il devait passer des examens complémentaires, selon l’entraîneur du SCO, afin d’être situé sur les détails de sa blessure. Le polyvalent milieu de terrain souffre en effet d’une entorse à la cheville selon Ouest-France. Les premiers examens n’avaient pas confirmé de fracture pour le précieux joueur de l’équipe de Gérald Baticle, mais pour les ligaments, il va falloir attendre les résultats des dernières analyses.

À deux jours du match de la 26e journée de Ligue 1, la participation de Jimmy Cabot contre le RCL est fortement compromise, à en croire le quotidien régional. Jimmy Cabot est un titulaire à part entière à Angers SCO. Cette saison, il a disputé 24 matches en 25 journées. Le seul match qu’il a manqué était lors de la 19e journée, contre le Montpellier HSC, en raison d’un test positif à la Covid-19. Comme quoi, son absence dans le groupe de Gérald Baticle, face aux Lensois, serait un coup dur, si cela est confirmé par le club d'Anjou.

Le SCO sous la menace de Reims et Clermont

Les Angevins sont 13es au classement général de Ligue 1 avec 29 points. Ils ne sont donc pas menacés directement de relégation en Ligue 2. Cependant, ils sont à la portée de deux poursuivants directs : le Stade de Reims (28 points) et Clermont Foot (27 points). En cas de défaite face aux Sang et Or, les Scoïstes pourraient se retrouver à la 15e place, si les Rémois prennent au moins un point à Monaco et que les Clermontois remportent leur match contre les Girondins de Bordeaux, à domicile.