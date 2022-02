OM Mercato : Après le Real, Séville sur un joli coup à Marseille

Publié par Timothée Jean le 25 février 2022 à 18:35

En quête de renforts pour la prochaine saison, le Real Madrid envisage de recruter un défenseur de l’ OM. Le FC Séville est également entré dans la danse.

OM Mercato : Le Real Madrid et Séville ciblent Saliba

Le recrutement du Real Madrid devrait prendre un accent français lors du prochain mercato estival. Et pour cause, le géant madrilène ambitionne de faire ses courses en Ligue 1, avec comme cible prioritaire, Kylian Mbappé. Le prodige français arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et est fortement pressenti pour poser ses valises à Madrid. Si les dirigeants du Paris Saint-Germain gardent espoir pour le conserver, le Real Madrid est déjà à la tâche pour concrétiser sa venue. Mais l’attaquant parisien n’est pas le seul joueur de Ligue 1 suivi de très près par les Madrilènes.

Alors que le nom d’Aurélien Tchouaméni de l'AS Monaco circule depuis quelques jours dans la capitale espagnole, les dirigeants du Real Madrid envisagent aussi de frapper un gros coup du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Sport, les Merengues s’intéressent de très près à William Saliba, qui réalisent une saison pleine à l’ OM. Prêté par Arsenal sans option d’achat, le jeune défenseur de 20 ans enchaîne de belles prestations sous les couleurs marseillaises, ce qui attise les prétendants.

Le spécialiste mercato Ignazio Genuardi révèle d'ailleurs que le FC Séville vient de s’ajouter à la longue liste des prétendants de William Saliba. Les Andalous ambitionneraient de s’attacher les services de l’ancien Stéphanois en cas de départ de Diego Carlos, annoncé à Newcastle.

Un prix revu à la hausse pour William Saliba

Si la direction de l’ OM souhaitait conserver son défenseur prêté par Arsenal, elle se retrouve désormais face à des prétendants de taille. Outre les deux écuries espagnoles, l’Inter Milan serait également intéressé par le natif de Bondy, selon le journaliste. Quant aux Gunners, ils n’excluent pas l’idée de vendre leur jeune défenseur à condition de recevoir une offre convaincante pour son transfert. Mais cette rude concurrence risque de faire monter les enchères pour William Saliba. Les Marseillais sont prévenus.