ASSE Mercato : La surprenante annonce d’Hamouma sur son futur

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 04:35

En marge du choc contre le PSG, Romain Hamouma s’est livré sur son avenir à l’ ASSE. L’attaquant de 34 ans est en fin de contrat.

Une nouvelle prolongation pour Romain Hamouma ?

Il aura fallu attendre l’été dernier pour connaître l’épilogue du feuilleton Romain Hamouma. Alors que son contrat était arrivé à expiration au terme du précédent exercice, l’AS Saint-Étienne lui a offert un nouveau bail. L’attaquant de 34 ans a prolongé son contrat pour une saison avec l’ ASSE. Le polyvalent avant-centre dispute donc sa dixième saison sous les couleurs stéphanoises. Seulement, son avenir devrait encore faire parler d’ici le terme de l’exercice en cours. Il est de nouveau en fin de contrat chez les Verts. Une situation qui ne semble pas gêner le meilleur buteur stéphanois au 21e siècle. Le goléador stéphanois a une autre préoccupation majeure que celle concernant son avenir.

Un objectif clair pour Hamouma avec l’ ASSE

Romain Hamouma souhaite d’abord assurer le maintien de Saint-Étienne dans l’élite avant de trancher sur son futur. « Je ne suis pas en réflexion sur mon cas personnel, il n’a pas d’importance pour moi, c’est secondaire, on doit sauver le club. J’ai encore des capacités à faire des différences mais je ne me pose pas ces questions, je suis focalisé sur le maintien du club, on défend une ville et des salariés. Je prendrais le temps de la réflexion quand l’ASSE sera en L1 la saison prochaine », a glissé l’attaquant selon les propos recueillis par EVECT.

Un temps éloigné des terrains en raison d’une blessure, Hamouma affiche de belles performances depuis son retour à la compétition contre Montpellier le 5 février. Il avait d’ailleurs inscrit un but lors du renversant succès des Verts contre le MHSC (3-1). Il s’est ensuite illustré en délivrant une passe décisive contre Clermont lors de la journée suivante. Contre le PSG ce samedi, il va tenter de confirmer son regain de forme.