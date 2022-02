ASSE : L’aveu d’une légende sur la vente de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 06:35

Ancien milieu de l’ASSE, Dominique Bathenay s’est livré au sujet de la vente de Saint-Étienne. Un dossier encore à la traîne.

Toujours pas de vente de Saint-Étienne

Annoncée en grande pompe en avril 2021, la vente de l’AS Saint-Étienne n’est toujours pas effective. Si François Soucasse a rejoint le board stéphanois, le club reste la propriété du duo Caïazzo – Romeyer. Jusqu’ici aucune offre n’est parvenue à convaincre les dirigeants stéphanois de céder Sainté. Si les candidats à la reprise des Verts ne manquent pas, ils peinent jusqu’ici à offrir des garanties concernant le financement de leurs projets ainsi que leur pérennité. Choses qui retardent donc cet important dossier. Cette situation ne laisse pas Dominique Bathenay indifférent. L’ancien milieu stéphanois (1973-1978) espère que ce dossier finira par aboutir. Il estime que l’ASSE n’est pas actuellement à sa place.

Bathenay attend de nouveaux propriétaires à l’ASSE

« Je suis ça de loin. Car on ne sait pas tout. Ce qui est certain, dans le football moderne, c’est qu’on existe plus, ou peu, sans beaucoup de moyens. L’ASSE devrait avoir des moyens, des gens capables de lui offrir de vrais résultats. Ce n’est pas la place de ce club que de se battre pour ne pas descendre en Ligue 2 », confie Dominique Bathenay dans un entretien au magazine But ! Sainté.

Reste maintenant à savoir si son vœu sera exaucé dans les prochains mois. En attendant, l’AS Saint-Étienne pousse pour rester dans l’élite. Seulement 16es de Ligue 1, les Verts restent sur quatre matchs sans défaite, donc trois victoires. Pascal Dupraz et ses hommes affrontent le PSG ce samedi lors de la 26e journée du championnat. Un énorme test pour la bande à Khazri dans son opération maintien, principal objectif du club cette saison.