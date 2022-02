PSG Mercato : Succession Mbappé, ça s’accélère pour Lewandowski !

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2022 à 11:11

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait lancer une offensive pour Robert Lewandowski. La tendance se confirme au Bayern Munich.

Robert Lewandowski ne ferme pas la porte au PSG

Malgré sa dernière sortie qui sème encore plus le doute sur son avenir, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Selon le journal Sport Bild, les dirigeants parisiens gardent la main sur la piste conduisant à Robert Lewandowski. Alors que son contrat avec le Bayern Munich arrive à expiration dans un an, soit le 30 juin 2023, l’international polonais aimerait changer d’air afin de s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite. À la recherche d’un éventuel successeur à Mbappé, le PSG serait toujours intéressé par le joueur de 33 ans. Interrogé dimanche par Téléfoot, le meilleur buteur de la Bundesliga n’a d’ailleurs pas fermé hermétiquement la porte à une arrivée en Ligue 1.

« Je veux jouer encore plusieurs années, pas deux ou trois ans, mais au moins cinq ans. Si dans deux ans je commence à régresser, je songerai à la retraite, mais pas avant. Remplacer Mbappé à Paris ? Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec le dossier Mbappé, je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 donc je ne pense pas encore à un transfert au PSG », a répondu l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund. Et ce lundi matin, la presse espagnole assure que le dossier Lewandowski s’accélère dans le sens d’un départ lors du prochain mercato.

Silence entre le Bayern et l’agent de Lewandowski

Samedi, Hasan Salihamidzic a annoncé des discussions pour un renouvellement de Robert Lewandowski. « Un départ de Robert à l'été 2022 ? Lewandowski est un élément très, très important de notre équipe. Il a déjà marqué 28 buts cette saison et est en passe de faire gagner des titres à notre équipe. C'est pourquoi il n'en est absolument pas question. Nous sommes déterminés à garder Lewandowski », a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich.

Seulement, le principal concerné ne semble pas au courant desdites négociations. « C’est la première fois que j’entends cela… », a répondu le natif de Varsovie. Et ce matin, Sport Bild et le quotidien espagnol AS renchérissent pour dire qu’à l’heure actuelle aucune discussion n’a été entamée entre les dirigeants bavarois et Pini Zahavi, le représentant de l’international polonais. Le média ibérique précise même que depuis l’affaire David Alaba, qui avait quitté librement le Bayern l’été dernier pour signer au Real Madrid, son agent Pini Zahavi n’est plus vraiment en bons termes avec la direction du club de Munich. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir sa chance avec Lewandowski cet été.