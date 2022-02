OM : Payet, un gros reproche adressé directement à Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 28 février 2022 à 19:41

Le match nul de l’ OM à Troyes (1-1) passe très mal auprès des supporters marseillais. Dimitri Payet et Jorge Sampaoli ne sont pas épargnés par les critiques.

OM : Jorge Sampaoli, des choix incompris à Marseille

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une situation délicate. Après sa qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa Conférence, l’ OM souhaitait poursuivre sur sa lancée. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont connu un nouveau coup d’arrêt en championnat. Les Marseillais ont livré une piètre prestation ce dimanche face à Troyes (1-1). Cette nouvelle contre-performance semble ternir un peu plus la réputation de l’entraîneur Jorge Sampaoli, de plus en plus décrié pour ses errements tactiques.

Pour bon nombre d’observateurs de l’ OM, tels que Daniel Riolo, cette déconvenue est imputable à Jorge Sampaoli, toujours peu inspiré dans sa composition d’équipe que dans son coaching. « On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment, il est dans le brouillard », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, reprochant à Jorge Sampaoli ses choix peu concluants.

Pour ce match face au promu troyen, l’entraîneur de l’ OM avait en effet décidé d’aligner encore une fois Dimitri Payet au détriment d’Arkadiusz Milik, laissé sur le banc de touche au coup d'envoi de la rencontre. Un choix du technicien argentin qui a frustré une bonne partie des supporters marseillais, qui espéraient voir les deux joueurs évoluer ensemble sur le terrain. Daniel Riolo estime alors qu’il n’y a plus l’ombre d’un doute, quelque chose s’est cassée entre les trois hommes. « Entre Payet, Milik et Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution », a déclaré le consultant, convaincu que l’Argentin est toujours en train de chercher la bonne formule pour relancer son OM.

Dimitri Payet est à bout de souffle à Marseille

Jorge Sampaoli semble avoir une préférence en alignant Dimitri Payet en faux numéro 9. Si son choix avait bien fonctionné en début de saison, l’international français semble désormais à bout de souffle. Il faudra penser à le faire souffler, car « aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement, il commence à être cramé », a indiqué Daniel Riolo. Passé à côté d'une belle opportunité de faire taire les critiques, la situation risque de considérablement se compliquer pour Sampaoli, en cas d’un nouveau résultat décevant face à l’AS Monaco dimanche prochain.