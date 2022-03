Real Madrid Mercato : Lewandowski veut venir à tout prix !

Publié par Thomas G. le 01 mars 2022 à 10:15

Le buteur polonais du Bayern Munich n'a toujours pas prolongé, il souhaite quitter le club pour s'engager avec le Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Lewandowski prêt à réaliser son rêve

Le meilleur buteur du monde depuis deux saisons, Robert Lewandowski veut quitter le club. Selon le quotidien allemand Bild, il ne souhaite pas prolonger pour réaliser son rêve de jouer au Real Madrid. L’international Polonais est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023.

C’est une situation qui se répète ! Avant sa dernière prolongation de contrat avec le Bayern Munich, le Polonais avait expressément changé d’agent, justement pour pouvoir signer au Real Madrid. Ainsi, le fameux Pini Zahavi, l’homme qui a rendu possible le transfert de Neymar au PSG était devenu l’agent de Robert Lewandowski. Cependant, face au refus catégorique des Bavarois et à la réticence des Madrilènes, le buteur polonais était resté et avait même prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’en 2023. Si la nouvelle venait à se confirmer, le buteur record pourrait se retrouver sur le marché cet été et des clubs comme le PSG, Chelsea ou encore Manchester City pourraient alors tenter leur chance.

Le Real Madrid intéressé ?

Aussi inattendu que ce soit, la question mérite d’être posée ! Le Real Madrid est-il intéressé par le buteur polonais de 33 ans ? En effet, les dirigeants Madrilènes veulent initier un nouveau cycle galactique avec la signature des deux meilleurs jeunes joueurs du monde à savoir Erling Haaland et Kylian Mbappé. Deux profils très jeunes qui sont pistés pour s’inscrire dans la durée avec le Real. Lewandowski a déjà 33 ans, la grande partie de sa carrière est derrière lui, il arrive peut-être trop tard.

De plus, il a le même âge qu’un certain Karim Benzema, capitaine du Real Madrid qui est très apprécié et respecté au sein du club Merengue. L’international Français affole lui aussi les compteurs, il est le meilleur buteur du club. Une arrivée de Robert Lewandowski serait vue comme un manque de respect envers la légende du club qu’est Karim Benzema. En clair, un départ de Robert Lewandowski du Bayern est possible mais sa destination ne devrait pas être le Real Madrid.