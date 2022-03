RC Lens Mercato : 20M€, le RCL fixe le prix pour Doucouré

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 15:17

Outre Seko Fofana et Jonathan Clauss, un autre joueur du RC Lens est très convoité. Le club nordiste aurait fixé son prix en vue du mercato d’été.

RC Lens Mercato : Doucouré aussi courtisé que Seko Fofana

Le mercato estival du RC Lens s’annonce très animé. Impressionnant cette saison, Seko Fofana (26 ans) et Jonathan Clauss (29 ans) intéressent plusieurs clubs en Ligue 1 et en dehors. Le premier a été sollicité par l’OM et Newcastle United lors du mercato hivernal dernier. En plus du capitaine et du piston droit du RCL, Cheick Doucouré (22 ans) a aussi séduit des recruteurs, grâce à ses performances dans l’entrejeu de l’équipe de Franck Haise.

Son nom est associé à trois clubs étrangers : le Borussia Mönchengladbach, Tottenham ou encore le FC Séville. À trois mois de l’ouverture officielle du mercato estival, un autre club européen se serait mis sur les rangs pour tenter de recruter le jeune milieu défensif du RC Lens. Ce dernier a été titulaire 22 fois en 23 apparitions en Ligue 1 et s'est imposé aux côtés de Seko Fofana, cette saison.

Le RCL exige 20 M€ pour Cheick Doucouré

Selon les indiscrétions de MSV Foot, Cheick Doucouré est dans les papiers de l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas). Le club néerlandais est en effet à la recherche du successeur de Ryan Gravenberch, en fin de contrat en 2023 et en instance de transfert à l’été. Vu les courtisans autour de l’international malien (8 sélections), la direction des Sang et Or a envoyé le prix de ce dernier aux clubs intéressés par ses services. La source croit savoir que les Lensois exigent 20 millions d’euros au moins pour laisser filer leur N°28. Le contrat de Cheick Doucouré va jusqu’au 30 juin 2024, mais il devrait faire l’objet d’un transfert, en cas d’offre concrète et intéressante, comme l’a laissé sous-entendre le média.