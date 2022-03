PSG Mercato : Un prodige français fixe sa condition à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 01 mars 2022 à 23:15

Outre le dossier Kylian Mbappé, Leonardo travaille également sur d’autres dossiers internes. Le PSG tient ainsi la réponse d’un prodige français.

Djeidi Gassama prêt à signer pro au PSG si…

Placé dans le viseur de plusieurs clubs européens durant le mercato hivernal, Hambourg, Wolverhampton et le FC Bâle notamment qui voulaient le récupérer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Djeidi Gassama est resté au Paris Saint-Germain. Sous contrat stagiaire jusqu’en juin 2023, le jeune ailier parisien est toujours suivi par ces écuries, mais il accorde la priorité à son club. En négociations avec les services de Leonardo pour la signature de son premier contrat professionnel, le Titi parisien veut toutefois des garanties : la possibilité d’un temps de jeu dans l’équipe pro de Pochettino.

« Dans ma tête, je veux du temps en senior un jour avec le PSG. Ça discute. Intégrer la rotation, gratter du temps de jeu l'an prochain, ce serait bien. Forcément, quand tu vois Xavi (Simons) et Édouard (Michut) monter en pro, ça donne envie. Quand ils reviennent nous voir, on leur pose des questions : « Comment c'est » « C'est quoi le niveau » Ça donne envie après. On y croit, on peut y arriver. Je ne pense pas que ce soit si loin, j'ai envie d'y croire, mais je dois travailler encore », a déclaré Djeidi Gassama, qui avoue s’inspirer de Kylian Mbappé dans son style de jeu.

Djeidi Gassama s’inspire de Kylian Mbappé

Débarqué en juillet 2019 en provenance du Stade Brestois, Djeidi Gassama a rapidement trouvé sa place au sein de l’effectif de Zoumana Camara chez les U19 du Paris Saint-Germain. Le joueur de 18 ans s’est notamment imposé comme un titulaire indiscutable sur le côté gauche de l'attaque des Rouge et Bleu.

Doté d’une grande qualité balle au pied, le Titi parisien est aussi excellent en un contre un. Fer de lance de l’équipe parisienne en Youth League avec 5 buts et 2 passes décisives en 6 matches, Djeidi Gassama poursuit son apprentissage du haut niveau et assure s’inspirer de Kylian Mbappé, l’attaquant vedette du groupe pro de Mauricio Pochettino.

« J’ai bien commencé l'année. Et puis j'ai senti que je progressais beaucoup. J'ai écouté le coach, c'est quelqu'un de très expérimenté donc, forcément, tu l'écoutes », a confié le natif de Nieleba Haouisse (Mauritanie), avant d'ajouter : « Il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai pu évoluer. Je regarde beaucoup ce que fait Kylian Mbappé. Je l'observe dans ses déplacements, je prends exemple. » Reste maintenant à savoir si Leonardo parviendra à le convaincre de rester et de signer son premier contrat pro en faveur du Paris SG.