OM Mercato : Les aveux de Dimitri Payet sur son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2022 à 14:17

Invité en direct sur RMC, Dimitri Payet s’est exprimé sur les dossiers chauds de l’ OM. Il en a profité pour lâcher un indice de taille sur son avenir.

OM Mercato : Dimitri Payet n’a jamais songé à un départ

Il est sans conteste l’homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison. Âgé de 34 ans, Dimitri Payet multiplie de belles performances sous les couleurs de l’ OM, comptabilisant 11 buts et 11 passes décisives en 33 rencontres, toutes compétitions confondues. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus décisifs de Marseille cette saison. Et si Dimitri Payet s’éclate à l’ OM, c’est en grande partie grâce à Jorge Sampaoli qui a eu le nez creux en le repositionnant en faux neuf.

Ce nouveau système de jeu mis en place par le technicien argentin est totalement approuvé par le milieu offensif tricolore. « Le nouveau système me convient bien. Avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge, c’est mieux d'être dans l'axe. J'apprécie beaucoup ce poste de faux 9 qui me permet d'être assez libre », a-t-il déclaré. Et si certains médias évoquaient son éventuel départ, le Réunionnais a coupé court à ces rumeurs, indiquant que « si je voulais partir, je l'aurais fait depuis longtemps ».

Dimitri Payet est heureux à Marseille

Ainsi, Dimitri Payet précise que sa carrière n’est pas guidée par l’appât du gain. Il est plutôt heureux à l’Olympique de Marseille. Raison pour laquelle il a décidé de réduire son salaire afin de faciliter la prolongation de son contrat à l’ OM. Pourtant, ce ne sont pas les offres exotiques qui manquaient. « En renouvelant mon contrat, en revalidant mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que si je voulais partir je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques, ou pour faire un dernier gros contrat, ce n'était pas le but. Je suis bien ici, ma famille aussi. »

Dimitri Payet est bien déterminé à aller au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM et n’exclut pas l’idée de terminer sa carrière au sein du club phocéen. « Il me reste deux ans de contrat. Je jouerai tant que le corps répondra, j'essayerai de pousser au plus loin », a-t-il conclu.