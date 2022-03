OM Mercato : Milik ou Sampaoli, il n’en restera qu’un !

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2022 à 18:45

À l’ OM, Jorge Sampaoli entretient une relation tumultueuse avec Arkadiusz Milik. Cette situation risque de sceller l’avenir de l’un des deux hommes.

OM Mercato : Milik et Sampaoli, une cohabitation difficile

Après la nouvelle contre-performance de l’ OM face à Troyes (1-1), Jorge Sampaoli doit affronter la grogne de la presse marseillaise et des supporters, pour le sort qu'il a réservé à l’un de ses meilleurs atouts offensifs, Arkadiusz Milik. Ce n'est plus un mystère, les relations entre le technicien argentin et l’avant-centre polonais ne sont pas au beau fixe. Pire, elles se sont dégradées au fil des semaines.

Alors qu’il semble avoir retrouvé son meilleur de jeu à l’ OM, Arkadiusz Milik doit désormais se contenter d’un temps de jeu réduit sous le maillot marseillais. La preuve, le coach argentin avait décidé de faire sortir son attaquant polonais lors de la victoire aller de l’OM face à Qarabag (3-1) en Ligue Europa Conférence. Un choix incompris qui a suscité la colère et l’incompréhension du joueur.

À l’issue de ce mercato, Jorge Sampaoli s’était même fendu d’une pique directe contre le joueur de 28 ans, en l’invitant à « être heureux » lorsque son équipe gagne, rappelant ainsi qu’il fait sa composition d’équipe comme il l’entend. La preuve, Jorge Sampaoli a décidé une nouvelle fois de laisser Arkadiusz Milik sur le banc de touche au coup d’envoi du match contre Troyes (1-1). Ce choix surprenant suscite incompréhension et critique à Marseille. Et visiblement, la cohabitation entre les deux hommes reste très compliquée, si ce n’est impossible.

Arkadiusz Milik poussé vers la sortie

Sur le plateau de l’émission « Débat Foot Marseille », le journaliste Nicolas Filhol estime que l’un des deux devrait faire ses valises à la fin de la saison si la situation ne s’améliore pas. « Moi je pense que si Sampaoli reste, Milik ne restera pas », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

À priori, c’est donc Arkadiusz Milik, prêté par Naples, qui est le plus proche de la sortie. Peu utilisé par l’entraîneur marseillais, il pourrait finalement décider d’aller voir ailleurs en fin de saison. Et ce ne sont pas les prétendants qui manqueraient pour l’accueillir. Pour l’heure, le destin du buteur polonais est entre les mains de Jorge Sampaoli.