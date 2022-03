OM Mercato : Une menace se confirme pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2022 à 20:17

Alors que la direction de l’ OM souhaite prolonger Boubacar Kamara, un autre cador européen travaille dans l’ombre pour son transfert gratuit l’été prochain.

OM Mercato : Un cador tente de détourner Boubacar Kamara

Depuis le 1er janvier dernier, Boubacar Kamara (22 ans) est libre de s’engager là où il le souhaite pour la saison prochaine. Le jeune milieu de terrain est libre de choisir de rebondir en Premier League où plusieurs clubs souhaitent l’attirer ou bien de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec l’Olympique de Marseille. Impressionnant dans l’entrejeu marseillais, Boubacar Kamara se concentre sur la suite de la saison avec l’ OM et assure à qui veut l’entendre qu’il n’a pas encore tranché pour son avenir, qu’il s’agisse d’un départ ou d’une prolongation de contrat. Ce qui laisse encore une chance aux dirigeants marseillais de le convaincre de rester.

Comme l’a récemment indiqué le président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. La direction phocéenne va revenir à la charge avec de nouvelles offres pour tenter de conserver son jeune crack. Cette future prolongation s’annonce très compliquée, mais n’est pas impossible pour les Marseillais. Si pour le moment, Boubacar Kamara n’exclut pas l’idée de signer un nouveau contrat à l’OM, le Minot marseillais devra tout même être démarché par de nombreux grands clubs européens. Alors que Manchester United, West Ham ou encore Newcastle s’intéressent à son profil, c’est bien le Borussia Dortmund qui semble déterminé à rafler la mise dans ce dossier.

Boubacar Kamara, une priorité pour le Borussia Dortmund

Sport Bild assure en effet que le club allemand aurait fait de Boubacar Kamara l’une de ses cibles prioritaires pour renforcer son entrejeu où plusieurs joueurs sont susceptibles de mettre les voiles. Les milieux de terrain Axel Witsel et Emre Can ne sont pas certains de rester au sein du club de la Ruhr. Le Minot marseillais représenterait alors aux yeux des dirigeants allemands une cible de choix pour compenser ces futurs départs. Des négociations pour sa venue à Dortmund devraient même débuter le plus rapidement possible. En cas d’accord, le Borussia Dortmund réussirait ainsi un coup double dans cette affaire en se renforçant à moindre coût. Reste néanmoins à savoir si les deux parties parviendront à trouver un terrain d’entente.