FC Nantes : CDF, le gros coup de Kombouaré, le FCN en finale

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 01:07

Le FC Nantes s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France mercredi en renversant l’AS Monaco au terme des tirs au but.

FC Nantes – OGC Nice en finale de la Coupe de France

Le FC Nantes est le dernier finaliste de la Coupe de France. Le FCN a arraché son ticket mercredi face à l’AS Monaco à La Beaujoire. Les Canaris ont dû attendre les tirs au but pour se défaire des Monégasques (4-2 tab, 2-2). Le club de la Principauté a ouvert le score par Guillermo Maripan avant le premier quart d’heure (12e). Les locaux sont d’abord revenus au score sur un csc de Djibril Sidibé (21e). Samuel Moutoussamy a donné l’avantage à Nantes à l’amorce du dernier quart d’heure (74e). Myron Boadu a retardé la qualification de Nantes avec son égalisation (76e).

Les hommes d’Antoine Kombouaré ont obtenu leur billet pour la finale suite aux ratés de Ben Yedder (débouté par Remy Descamps) et Tchouameni. Après ces échecs monégasques, Moses Simon s’est chargé d’envoyer les siens en finale. Une première pour le club depuis 22 ans. Les Jaune et vert seront face à l’OGC Nice le 8 mai prochain au Stade de France.

Les mots forts de Kombouaré après Monaco

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré s’est exprimé après la qualification de son équipe. Le technicien kanak ne cache pas sa satisfaction. « Plein de choses passent dans ma tête. Je ressens une énorme satisfaction, de la fierté. Ce sont des trucs qui dépassent l’entendement. J’ai vu des gens envahir le stade. C’est un moment assez rare de voir le public, sur une demi-finale, envahir la pelouse. C’est très beau ce que l’on vit. Il y a beaucoup d’émotions. On a envie de continuer à vivre des choses fortes comme ça », a déclaré le coach du FCN cité par Ouest France.

Le coach nantais reste médusé par la saison qu’il réalise avec ses poulains. La saison dernière, il a fallu passé par les barrages pour assurer le maintien de Nantes dans l’élite. Cette année, outre un sacre en Coupe de France à aller chercher, les Canaris peuvent rêver d’Europe grâce à leur 7e place en Ligue 1. De quoi renverser Antoine Kombouaré. « Ça dépasse l’imaginaire et même les rêves les plus fous qu’on a pu faire. On est 7e de L1 et en finale de la Coupe de France avec les mêmes joueurs et la même équipe », a-t-il indiqué.