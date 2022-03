ASSE : Déjà un énorme coup dur à plus d'1 M€ pour les Verts

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 06:35

Directeur de la communication de l’ ASSE, Thomas Granger est revenu sur les pertes du club liées aux sanctions infligées par la LFP.

L’ ASSE pas épargnée par la LFP

Battue par le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, l’AS Saint-Étienne a vu sa série de quatre matchs sans défaite s’estomper. Après ce revers, l’ ASSE est redescendue à la 19e place de Ligue 1. Outre le maintien à aller chercher, le club ligérien est également en proie à des difficultés d’ordre financier. Si un nouveau propriétaire reste attendu, les Verts ont déjà perdu gros cette saison du fait des sanctions infligées par la LFP et des jauges. Confirmation faite par Thomas Granger. Le directeur de la communication de Saint-Étienne estime le préjudice à plus d’un million d’euros.

« Le manque à gagner sur la saison est estimé à 1,5M€ », a noté le responsable stéphanois dans un entretien à France Bleu Loire. Cette saison, les Verts ont connu un huis clos total face à Clermont, deux autres partiels face à Paris et Rennes. La jauge a été appliquée lors de la réception de Lens.

Les Verts pas aidés par leur public ?

Thomas Granger déplore également l’attitude des supporters stéphanois, pourtant au parfum des sanctions qu’encourt souvent leur club. « C’est un débat qui me dépasse un peu. Il y a eu des fumigènes, il y a eu des mouvements de contestations, on ne peut pas se targuer d’avoir le meilleur public de France et ne pas lui autoriser d’exprimer sa colère. Il y a une sanction qui plane au-dessus de notre tête mais le club et les supporters sont au courant », a-t-il indiqué tout en réjouissant qu’au moins 30 000 supporters sont attendus au Chaudron ce dimanche. L’ ASSE affronte le FC Metz (18e), un concurrent direct dans la course au maintien.