OM Mercato : Un mauvais tour du Barça à 3 M€ se confirme

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 09:35

L’ OM a conclu un deal avec le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Mais ce renfort estival est loin de donner satisfaction.

Un flop à 3 M€ dans les rangs de l’ OM

L’Olympique de Marseille a affiché ses ambitions lors du dernier mercato estival. Pablo Longoria a recruté une dizaine de renforts l’été dernier. Le nouveau président de l’ OM est notamment allé piocher au FC Barcelone pour renforcer les rangs de Jorge Sampaoli. Le club phocéen a déboursé 3 millions d’euros pour boucler le transfert de Konrad de La Fuente. Si l’ailier de 20 ans a enchanté durant la présaison, il se présente désormais comme un gros flop pour Marseille. Pour La Provence, l’Américain est (3 sélections) est loin de répondre aux attentes. Il ferait même l’objet de quelques critiques en interne. Le journal révèle qu’il lui est notamment reproché son manque d’implication.

Un avenir pour de La Fuente à Marseille ?

Konrad de La Fuente n’est pas d’ailleurs aidé par son bilan avec l’Olympique de Marseille. Il ne compte qu’un seul but et trois passes décisives en 23 apparitions, dont 12 titularisations. Un bilan loin de faire des émules à l’ OM. L’ancien Blaugrana ne semble plus également dans les bonnes grâces de Jorge Sampaoli. En atteste son temps de jeu réduit ces derniers mois. Sa dernière apparition en championnat remonte au 7 janvier contre les Girondins de Bordeaux. Entré en jeu, il n’avait disputé que 15 minutes au Matmut Atlantique. Au vu de sa situation, il importe désormais de s’interroger sur l’avenir de l’ancien Blaugrana. Lequel est encore sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2025. Les prochains mois permettront d’en savoir davantage sur le futur de l’attaquant américain.