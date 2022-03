PSG Mercato : Zidane, Pochettino, l’énorme confession de Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2022 à 13:26

Zinédine Zidane est annoncé au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, est revenu sur cette rumeur.

La vérité de Leonardo sur le dossier Zidane

Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain tentent de convaincre Zinédine Zidane de prendre les rênes de l’équipe professionnelle en lieu et place de Mauricio Pochettino. Annoncée pour cet hiver, l’arrivée de l’ancien meneur de jeu de la sélection française devrait finalement débarquer l’été prochain. Le Marseillais n’étant plus vraiment opposé à l’idée de reprendre du service sur le banc des Rouge et Bleu.

Seulement, le directeur sportif parisien ne semble pas être au courant de manoeuvres qui auraient eu lieu afin d’attirer Zidane. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Leonardo a notamment déclaré : « Honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. » D’ailleurs, le dirigeant brésilien ne voit aucune raison pour se séparer d’un technicien qui fait partie du top 5 des meilleurs entraîneurs de la planète.

PSG Mercato : Pochettino au Paris SG pour longtemps ?

Même s’il n’a pas confirmé ni démenti le probable départ de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, Leonardo assure que l’ancien manager de Tottenham est bien au Paris Saint-Germain et entretient d’excellentes relations avec lui. Confirmant au passage que l’Argentin de 50 ans possède encore un an de contrat avec le leader de Ligue 1.

« Aujourd'hui, il a encore un an de contrat (…) Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l'est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué, car avec le temps, tu connais mieux le contexte », a déclaré Leonardo, qui ne nie toutefois pas que l’ancien défenseur a pu avoir des moments de doutes durant ses premiers mois dans la capitale.

« Je pense qu'il a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir. Il a peut-être eu des périodes difficiles, en février ou mars, il avait eu le Covid. Puis, pendant l'été, il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu'aucun club ne l'a sollicité et personne ne nous a appelés », a expliqué le patron du recrutement du Paris SG. Selon les médias anglais, Manchester United et le Real Madrid surveilleraient la situation du natif de Murphy pour l’été prochain.