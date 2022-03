Super League : L'UEFA lance la contre-attaque face au retour du projet

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 14:30

Le projet de la Super League va faire son grand retour cette semaine. Les clubs fondateurs ont remis sur pied le projet, l'UEFA veut contrecarrer leurs plans.

Super League : L’ UEFA va réagir sur le projet

Les clubs fondateurs du projet ont décidé de ressusciter le projet de la Super League . Ce projet qui visait à créer une ligue fermée composée uniquement des 20 meilleurs clubs européens, avait vu le jour en 2021. À l’époque, le projet avait fait un scandale historique dans le monde du foot et le projet avait été suspendu. Les trois clubs fondateurs : la Juventus, le Real Madrid et le Barça ont remis sur pied le projet un an plus tard avec quelques modifications.

D’après les médias anglais, Andrea Agnelli, le président de la Juventus doit annoncer le retour de la Super League cette semaine. Une conférence de presse a été programée aujourd'hui à 18h30, l'annonce pourrait avoir lieu à cet instant. Les rumeurs d'un potentiel retour ont fait réagir les instances à commencer par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, qui a menacé les clubs qui se joindraient à la Super League deuxième version.

" Le Real Madrid, le Barça et la Juventus ont utilisé la pandémie, maintenant, ils utilisent la guerre. Ces gens doivent vivre dans un monde parallèle. " Avant d'ajouter au micro de la BBC : « L'un d'eux [les trois clubs de la SuperLeague] m'a appelé pour s'excuser et maintenant ils recommencent. » Aleksander Čeferin a remis une couche en annonçant que tous les clubs qui rejoindraient la Super League seraient tout simplement banni de la Ligue des Champions. De plus, Javier Tebas, le président de la fédération espagnole de football, accuse les trois clubs de la Super League de « mentir plus que Poutine ». Cette nouvelle compétition menace le futur de la Ligue des Champions.

La Super League va revenir

Le retour de cette nouvelle ligue se fera dans une nouvelle version pour éviter la polémique de l'an dernier. Il n’y aura pas de membres permanents, les clubs seront qualifiés grâce aux résultats obtenus dans leurs ligues respectives. De plus, toutes les ligues pourront se qualifier grâce à la phase de qualification, donc la ligue sera ouverte à tous. Enfin, il y aura une seconde ligue avec 20 membres également. Il y aura par exemple moins de matches dans cette compétiton que dans le nouveau format de la Ligue des Champions.

À noter qu’à l’heure actuelle, les six clubs de Premier League ne veulent pas revenir dans le projet. Selon la BBC, l’Atlético, l’AC Milan et l’Inter seront de nouveau présent dans le projet. Le monde du foot doit se préparer à ce nouveau séisme car la Super League est bel et bien de retour.