OM Mercato : Longoria envoie encore du lourd sur Sampaoli

Avec les difficultés de l’OM, Jorge Sampaoli fait l’objet de critiques. Le technicien argentin peut compter sur Pablo Longoria.

Sampaoli conforté par Pablo Longoria

Bien que qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa Conference, l’Olympique de Marseille est loin d’enchanter. Sur le terrain, les prestations des joueurs ainsi que les choix de Pablo Longoria sont remis en question. Des possibles tensions dans le vestiaire sont également évoquées suite aux propos de Dimitri Payet après la défaite à domicile contre Clermont (0-2). Tout comme le coach marseillais doit composer avec les caprices d’Arkadiusz Milik. Dans ce tourment, Pablo Longoria affiche encore sa pleine confiance en l’entraîneur argentin. Dans les colonnes du journal La Provence, le président marseillais a de nouveau soutenu le coach de l’OM.

« D’un point de vue général, je suis très satisfait. Si on regarde où on était il y a un an, la situation a changé radicalement. Si je suis pragmatique, je peux dire que l’équipe est 2e. […] Une saison est faite de hauts et de bas. En ce moment, on a perdu de la confiance. Je parle d’un point de vue collectif, pas de ma confiance personnelle. Elle reste au maximum, je crois beaucoup au coach, à l’équipe et à la façon dont elle a été construite », souligne le dirigeant olympien.

Le message d’espoir de Longoria

S’il soutient Jorge Sampaoli en ces temps, Pablo Longoria admet néanmoins que tout ne roule plus pour Marseille. Pour le président de l’Olympique de Marseille, il est donc question de regagner la confiance pour enchaîner les bons résultats. La bande à Payet reste sur deux matchs sans victoire en championnat. « Quand tu es dans un moment négatif, c’est normal qu’il y ait des questions, de la perte de confiance, de la fatigue physique et mentale. Mais on doit arriver à récupérer notre confiance », note l’Espagnol. Reste maintenant à savoir l’OM (2e) reprendra sa marche en avant lors de la réception de l’AS Monaco (9e) ce dimanche.