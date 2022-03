OL Mercato : Nice, l'énorme annonce sur l'avenir d'Amine Gouiri

Publié par Ange A. le 04 mars 2022 à 08:21

Amine Gouiri s’épanouit enfin dans sa carrière depuis son transfert à Nice. Seulement, un départ de l’ancien de l’ OL n’est pas exclu.

L’ OL peut nourrir des regrets pour Amine Gouiri

L’OGC Nice a signé un joli coup en bouclant le transfert d’Amine Gouiri en 2020. Le Gym n’a versé que 7 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant aujourd’hui âgé de 22 ans. Au vu de ses performances depuis son départ, la direction lyonnaise ne peut nourrir que des regrets. Cette saison, le Baby Gone compte 12 réalisations et 8 passes décisives en 30 apparitions. Il reste notamment sur un récital contre Versailles en demi-finale de la Coupe de France. Les Aiglons étant qualifiés pour la finale de la compétition, le Lyonnais peut donc soulever le premier trophée de sa carrière. Alors qu’il enchante du côté du club azuréen, Julien Fournier est conscient que Gouiri pourrait ne pas y mettre long feu.

Gouiri promis à un top club européen ?

Selon le directeur du football de l’ OGC Nice, Amine Gouiri pourrait rejoindre un club plus huppé à l’avenir. « Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite », a indiqué le responsable niçois au micro de RMC Sport.

Pour rappel, le contrat d’Amine Gouiri est encore valide jusqu’en 2024. Au vu de ses prouesses, sa cote a explosé sur le marché des transferts. La valeur marchande du joueur formé à l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui estimée à 45 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.