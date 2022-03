Stade Rennais : Avant Angers, une terrible nouvelle tombe au SRFC

Publié par Thomas le 04 mars 2022 à 14:51

Peu épargné par les blessures cette saison, le Stade Rennais a appris le forfait de l'un de ses meilleurs joueurs à l'approche de SRFC-Angers SCO.

SRFC : Genesio sans son joyau du milieu contre Angers

Les galères s’enchaînent pour le Stade Rennais en ce début d’année 2022. Privé de nombreux cadres partis à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au mois de janvier, couplé à une prolifique vague de Covid-19, le club breton connaît ces dernières semaines une succession de blessures dans ses rangs. Une spirale sans fin, qui inquiète Bruno Genesio à l’approche de grosses échéances comme la double confrontation contre Leicester en Conference League.

Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur rennais a déploré une nouvelle blessure dans ses rangs et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la recrue estivale Lovro Majer. Le milieu de terrain croate, impressionnant cette saison avec le SRFC, est touché aux ischios et sera forfait pour le match face au SCO d’Angers ce week-end. " Malheureusement, il a été touché à l’ischio mardi et sera très probablement forfait ", a indiqué Bruno Genesio, avant de poursuivre : " Pour l’instant, il a une douleur à l’ischio, qui a été confirmée par des images. Pour ce week-end, c’est trop juste. On travaille pour qu’il soit opérationnel jeudi prochain, je pense qu’il le sera, mais ça évolue selon les individus. Il s’est entraîné en début de semaine et puis mardi matin, il s’est arrêté pour une douleur à la cheville, après un coup. Après ça, il a eu une douleur à la cuisse. Les examens n’ont pas révélé grand-chose de très grave, mais l’image montre quelque chose à l’ischio. "

Flavien Tait et Jérémy Doku enfin de retour

Le Stade Rennais pourra tout de même souffler dimanche au Roazhon Park, avec le retour salvateur de deux éléments essentiels de la formation Rouge et Noir. Absent depuis début janvier et la défaite contre le RC Lens, Flavien Tait sera de la partie contre le SCO d’Angers, son ancien club, lui qui avait tant manqué à Bruno Genesio ces dernières semaines. Véritable métronome de l’entrejeu breton, le joueur de 29 ans devrait cependant débuter sur le banc, faute de rythme. Son absence dans le onze de départ couplée au forfait de Majer devrait pousser le coach rennais à aligner le duo Martin-Santamaria au milieu dans un 4-4-2.

Autre retour important, celui de l’attaquant belge Jérémy Doku. Peu épargné par les blessures cette saison, le Diable Rouge fera son grand retour avec le SRFC. Sa présence face aux Angevins permettra à Bruno Genesio de disposer d’un banc plus fourni que lors des derniers matches. À noter également, le retour du défenseur Lorenz Assignon.