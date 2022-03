AS Monaco Mercato : Philippe Clement lâche un indice sur son avenir

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 23:51

Après deux mois au poste de coach de l’AS Monaco, Philippe Clement est-il menacé de limogeage ? Le concerné a répondu à la question en conférence de presse.

AS Monaco : Clement, « c’est impossible de juger le travail d’un entraîneur sur 2 mois »

Entraîneur principal de l’AS Monaco depuis le 3 janvier 2022, Philippe Clement peine à hisser le club du Rocher dans le top 3 de la Ligue 1. Le podium est en effet l’objectif principal des Monégasques, afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. L’équipe du technicien belge a chuté de trois places jusqu’à la 9e place, après sa défaite contre le Stade de Reims (1-2) au stade Louis-II, dimanche dernier, lors de la 26e journée du championnat.

Elle a désormais 8 points de retard sur l’OGC Nice, actuel 3e au classement général. Le bilan du successeur de Niko Kovac est de 2 défaites, 3 nuls et 2 victoires en Ligue 1. L’ASM n’a pas gagné de matchs lors des trois dernières journées. Elle est sur une série de 2 nuls et une défaite plus précisément. Malgré ces maigres résultats (9 points pris sur 21 possible), Philippe Clement ne se sent pas sous la menace d’un limogeage, comme son prédécesseur l’a été. Il estime qu’il lui faut plus de temps avant d’évaluer son travail. « C’est impossible de juger le travail d’un entraîneur sur deux mois, avec les matchs qui s’enchainent, les blessures, le cas de covid-19. […] On ne peut juger le travail d'un coach au bout de 6 mois », s’est-il défendu sur RMC Sport, ce vendredi.

Philippe Clement ne se sent pas menacé par un départ

Relancé sur la question de son avenir, le nouveau coach de l’AS Monaco est resté droit dans ses bottes. « Pensez-vous que les dirigeants vont vous laisser les six mois dont vous parlez ? Je pense que j’ai un contrat beaucoup plus long que ça », a-t-il répondu. Rappelons que Philippe Clement s'est engagé avec le club de la Principauté pour deux saisons et demie, soit jusqu'en juin 2024.