ASSE - FC Metz : Décision officielle pour Crivelli, Khazri et Sako

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 03:21

Pascal Dupraz a fait le point santé sur son groupe avant le match capital ASSE - FC Metz, dimanche (13h). Il a donné des nouvelles plutôt rassurantes.

ASSE : Khazri et Bakary Sako espérés contre le FC Metz

Dans sont point santé sur l’état des joueurs de l' ASSE, blessés et annoncés forfaits en début de semaine, Pascal Dupraz s’est montré rassurant. Il espère récupérer Wahbi Khazri, le capitaine et meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne, mais aussi la recrue hivernale, Bakary Sako. « Concernant Wahbi et Bakary, leur état s’améliore, on verra demain (samedi) », a déclaré l’entraineur des Verts, en conférence de presse d’avant-match, vendredi.

Outre l’attaquant tunisien et l’ailier gauche Franco-Malien, Pascal Dupraz a confirmé l’indisponibilité de Romain Hamouma. « Il ne sera pas là, malheureusement. Son retour ? Ça va prendre encore un ou deux matchs pour qu'il nous rejoigne », a-t-il précisé.

Forfait, Crivelli espéré contre l'ES Troyes AC

L’absence du grand attaquant recruté en toute fin du mercato d’hiver, Enzo Crivelli, est également confirmée. Souffrant de douleur musculaire, ce dernier n’a toujours pas joué de match avec l’ ASSE depuis son arrivée dans le Forez, fin janvier 2022. L’avant-centre prêté aux Stéphanois par le club turc, Istanbul Başakşehir, est espéré contre l’ES Troyes AC, lors de la 29e journée du championnat, le 18 mars (20h) à Geoffroy-Guichard.

Le dernier grand absent de l’équipe de Pascal Dupraz est Yvann Maçon. Il a subi une arthroscopie, comme l’a communiqué Sainté, jeudi soir. « Je méconnais la durée de son indisponibilité, mais on en a malheureusement pour un peu de temps », a confié le technicien de 59 ans.

Dupraz met le cap sur le maintien en Ligue 1

Pour se maintenir en Ligue 1, l' ASSE (19e avec 22 points) doit prendre le maximum de points dans ce mois de mars, considéré comme décisif par l'entraîneur savoyard. « C’est souvent le moment où les championnats se jouent, en haut comme en bas, mais ça ira plus loin que ça à mon sens. Il y a de fortes chances que la lutte contre la relégation dure jusqu’en mai. On a désormais toutes les cartes pour y arriver. […] Alors oui, mars sera prépondérant, mais avril le sera également et, mai aussi probablement », a annoncé Pascal Dupraz, avant d'affronter le FC Metz (18e avec 22 points), un concurrent direct.