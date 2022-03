OL - FC Lorient : Peter Bosz juge le retour d'un grand blessé

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 07:05

Absent des terrains depuis plus d’un an, Jeff Reine-Adelaïde a signé son retour vendredi lors du succès de l’ OL contre le FC Lorient.

L’ OL renoue avec le succès et retrouve Adelaïde

L’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant vendredi. En déplacement au Moustoir, l’ OL a dominé le FC Lorient (1-4) en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Auteur d’un doublé, Romain Faivre (5e, 78e) a notamment contribué au festival offensif des Gones. Moussa Dembélé (26e) et Karl Toko Ekambi (59e) ont également fait trembler les filets des Merlus. Le Nigérian Terem Moffi (57e) a sauvé l’honneur des siens au retour des vestiaires. L’autre grand événement de la soirée côté lyonnais était le retour à la compétition de Jeff Reine-Adelaïde. Victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés la saison dernière, le milieu lyonnais effectuait son retour sur le rectangle vert après 13 mois d’absence. Un nouveau renfort sur lequel Peter Bosz espère compter.

La réaction de Peter Bosz sur le retour de JRA

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché son émotion suite au retour de Jeff Reine-Adelaïde. « Ça c’est super et même émotionnel. Parce que quand je l’appelle derrière moi le banc tous les joueurs étaient incroyablement contents pour lui. Après un an le mec a travaillé pour. Donc, super. Ça me fait vraiment plaisir. Un joueur qui est blessé et avec les blessures qu’il a eues, je n’étais pas là mais, donc c’est extraordinaire », a déclaré le coach de l’ OL en conférence de presse.

Le milieu de 24 ans s’est blessé en deuxième moitié de saison dernière lors de son prêt à l’OGC Nice. Le club azuréen n’ayant pas levé son option d’achat, il est retourné à l’ OL au mercato d’été. Il devrait se montrer précieux au moment où pour Lyon aborde cette dernière ligne droite.