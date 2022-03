AS Monaco : Deux bonnes nouvelles tombent avant Marseille

Publié par Ange A. le 06 mars 2022 à 02:35

De bonnes nouvelles sont tombées à l’AS Monaco en marge de son déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce dimanche.

Deux retours dans le groupe de l’AS Monaco

L’AS Monaco joue gros ce dimanche avec un déplacement à Marseille. Pour cette rencontre, Philippe Clément a convoqué 22 joueurs. Deux éléments signent leur retour pour le déplacement en Provence. Benoît Badiashile est de retour après sa blessure à la cuisse. Le défenseur central est éloigné des terrains depuis le 9 janvier. Le milieu russe Aleksandr Golovin retrouve les siens après sa gêne aux adducteurs. Il est absent depuis le 20 février. Néanmoins, ces deux éléments ne devraient pas être alignés d’entrée par leur entraîneur. Lequel a indiqué qu’ils n’étaient « « pas prêts pour jouer 90 minutes ». Contre l’OM, l’ASM sera privé de Guillermo Maripan. Le Chilien avait été touché au genou mercredi contre Nantes en Coupe de France.

Vers la fin de série pour l’ASM ?

Comme le défenseur sud-américain, Cesc Fabregas (cheville) et Krépin Diatta (réathlétisation) sont forfaits. L’AS Monaco traverse une mauvaise passe en championnat. Tout juste éliminé en demi-finales de la Coupe de France, l’ASM reste sur trois matchs sans victoire en Ligue 1. Le club princier a notamment été défait à domicile lors de la dernière journée par le Stade de Reims (1-2). La rencontre contre l’OM s’annonce d’autant plus compliquée que les Marseillais sont également en quête de victoire. L’OM ne s’est plus imposé depuis deux journées. En cas de succès, les Rouge et blanc reviendrait à six points de Marseille (3e). La bande à Ben Yedder pointe à la 10e place du championnat.

Le groupe de Monaco contre Marseille :

Gardiens : Majecki, Mannone, Nübel

Défenseurs : Aguilar, Badiashile, C.Henrique, Disasi, Jakobs, Matsima, Sidibé, Vanderson

Milieux : Akliouche, Diop, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Jean Lucas, Matazo, Tchouameni

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Volland