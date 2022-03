ASSE : Rémy Cabella annonce son grand retour au Chaudron

Publié par Ange A. le 06 mars 2022 à 04:05

En instance de départ au Rubin Krasnodar, Rémy Cabella est de retour au bercail. Il est excité à l’idée de retrouver Geoffroy-Guichard.

Rémy Cabella s’enflamme pour son retour à l’ASSE

Rémy Cabella va retrouver Geoffroy-Guichard ce dimanche. Ce sera pour le match des mal classés entre l’AS Saint-Étienne et le FC Metz. L’ASSE pointe à la 19e place tandis que son adversaire du jour est barragiste. Cette rencontre s’annonce donc décisive dans la course au maintien autant pour les hommes de Dupraz que ceux d’Antonetti. Suffisant également pour exciter l’ancien milieu stéphanois qui assistera à la rencontre depuis les tribunes. « Je me sens comme un enfant qui va aller au stade pour voir son équipe jouer. Franchement, j’ai trop hâte d’y être. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu et ça me manque. Je suis excité comme si j’allais jouer », a confié le milieu de 31 ans au magazine des Verts.

Un retour en Ligue 1 dans les tuyaux ?

Avec la résurgence du conflit armé entre l’Ukraine et la Russie, Rémy Cabella sera bientôt un joueur libre. Le milieu offensif n’a pas attendu l’expiration de son contrat chez les Russes du Rubin Krasnoder cet été avant de rallier l’Hexagone. Il a sollicité la rupture de son contrat avec la formation russe. En attendant une annonce officielle, il est retourné dans l’Hérault pour poursuivre sa rééducation. Depuis son retour, les rumeurs circulent concernant son avenir. Un retour en Ligue 1, notamment à Montpellier est évoqué. Entraîneur du MHSC, Olivier Dall’Oglio a récemment calmé les ardeurs concernant la signature de Cabella à Montpellier, club avec lequel il a remporté le championnat en 2012. « Cela n’a pas été évoqué pour l’instant », a indiqué l’entraîneur du MHSC selon les propos rapportés par Le Midi Libre.

Annoncé à Montpellier, Rémy Cabella ne cache pas néanmoins son attachement à Saint-Étienne. « Depuis que je suis parti, je suis l'’actualité du club de A à Z. Tous les résultats en direct. Je ne manque pas un match, surtout quand je ne joue pas en même temps. J’aime le football et j’aime Sainté », a déclaré l’international tricolore.