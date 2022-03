Stade Rennais : Le SRFC enchaîne face au SCO Angers, les notes !

Publié par Timothy le 06 mars 2022 à 17:50

Ce dimanche, le Stade Rennais recevait le SCO Angers au Roazhon Park. Le SRFC conforte sa 4e place au classement Ligue 1 avec une troisième victoire de rang (2-0).

SRFC-SCO Angers : Bourigeaud, l'homme fort du match

Avant le coup d'envoi de la rencontre, le Stade Rennais partait avec un premier avantage et pas des moindres. Le SCO Angers arrivait au Roazhon Park avec cinq défaites de suite. Dominateurs au cours de la première période, les Rouge et Noir se sont montrés offensifs grâce notamment à une prestation éclatante de Benjamin Bourigeaud, buteur à la 33e minute sur une superbe reprise de volée.

Le SRFC s'est créé beaucoup d'occasions devant les cages de Petkovic, bien aidé par des Angevins laissant des espaces sur les côtés. L'équipe de Bruno Genesio reste ainsi la seule équipe dans les cinq grands championnats européens à ne pas avoir encaissé de but dans le premier quart d'heure cette saison.

Une deuxième mi-temps sans "points faibles"

Le Stade Rennais a bien lancé sa deuxième période, en conservant le ballon. Mais ce n'est qu'en fin de rencontre que les Rouge et Noir parviennent à faire le break, grâce à un but de Gaëtan Laborde (87e). Score final 2-0 à domicile pour le SRFC, qui envoie un revers de six défaites de rang aux Angevins. " Rennes a eu la main-mise sur le ballon, a su renverser le jeu et rechercher de la profondeur. On a tenté d'apporter quelques corrections dans notre équilibre offensif ", a confié Gérald Baticle en conférence de presse d'après-match.

De son côté, Bruno Genesio, entraîneur du SRFC, est satisfait de l'ensemble du match des Rouge et Noir." On apprend depuis quelques matches à corriger nos petits points faibles. C'est une victoire appréciable. On sent une équipe capable de faire front et avoir la maitrise du jeu en fin de match. "

Les notes du match du SRFC :

Gomis 5 : Peu inquiété par des Angevins. Il amène néanmoins de la sérénité au collectif.

Traoré 7 : Solide défensivement, il a su mettre en difficulté Doumbia sur son côté droit et se montrer imposant offensivement grâce à sa vitesse.

Omari 5 : Globalement rassurant aux côtés de Aguerd, il a été l'auteur d'une superbe passe décisive à la 39e pour Terrier.

Aguerd 5 : S'il n'a pas beaucoup été solicité, Aguerd a rassuré dans ses couvertures et ses interventions défensives. Il s'est néanmoins montré discret balle aux pieds.

Meling 5 : Plutôt discret tout au long de la rencontre, il s'est néanmoins montré disponible pour proposer des solutions offensives et créé le décalage sur le premier but rennais. Remplacé par Truffert (72e), ce dernier s'est montré intéressant par ses appels et ses volumes de course. Dans le second but de Laborde, il est notamment présent dans la surface.

Bourigeaud 7 : Bonne entrée en matière, juste dans ses récupérations. Très en jambe ce dimanche et buteur à la 33e sur une reprise de volée.

Martin 5 : Quasiment absent tout au long de la rencontre. N'a pas su montrer en vrai remplacant de Lovro Majer.

Santamaria 6 : Métronome du milieu rennais, n'hésite pas à écarter sur les côtés pour redynamiser le jeu.

Laborde 7 : Il s'est offert plusieurs occasions de but, notamment une superbe occasion de la tête (43e), repoussée par Petkovic. Il a trouvé le chemin des filets en fin de match (87e).

Guirassy 5 : De brèves apparitions en première période, aux abonnés absents en deuxième période. Remplacé par Doku (71e). Ce dernier a su renverser le jeu lors de brèves accélérations.

Terrier 5 : Quelques occasions devant le but, mais a globalement pêché dans la finition.