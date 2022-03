ASSE Mercato : Bonne nouvelle pour un ancien de l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 07 mars 2022 à 19:46

Transféré par l’ ASSE à Leicester en 2020, Wesley Fofana a été freiné dans sa progression par une grosse blessure. Malgré tout, son contrat est prolongé.

ASSE : Leicester blinde le contrat de Wesley Fofana jusqu'en 2027

Wesley Fofana s’est blessé gravement le 5 août 2021, en match amical, pendant la préparation de la saison 2021-2022. Il a été victime d’une fracture du péroné de la jambe gauche sur un tacle violent de l'attaquant de Villarreal Fer Nino. Opéré il y a 7 mois, il a repris les entraînements avec l’équipe des Foxes et pourrait rejouer avant la fin de la saison. L’imminence du retour du défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne est d’ailleurs confirmée par la prolongation de son contrat, ce lundi 7 mars. Leicester City et Wesley Fofana ont en effet prolongé leur bail de deux saisons supplémentaires. Initialement sous contrat jusqu’en 2025, le joueur de 21 ans est désormais lié au club anglais jusqu’au 30 juin 2027, soit pour 5 ans encore.

L’ancien jouer de l’ASSE s’en réjouit évidemment. « Je suis vraiment ravi de signer un nouveau contrat. Cela prouve que le club a confiance en moi, puisqu'il m'offre un contrat jusqu'en 2027 », a-t-il réagi. « Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est mon club, j'aime les fans alors je suis très heureux et j'ai hâte de retrouver les terrains », a-t-il indiqué.

Le défenseur formé à AS Saint-Étienne justifie sa nouvelle signature

Wesley Fofana n'a pas manqué de justifier sa nouvelle signature. Il évoque les ambitions du club et son bien-être dans ville des Midlands de l'Est. « J'aime tout du Club. J'aime la ville, j'aime les fans. C'est une famille qui est ce que j'aime le plus. Tout le monde est proche et s'entend bien. Nous avons aussi une super équipe et continuons à progresser, avec une envie de gagner plus de trophées. C'est pourquoi j'ai engagé mon avenir dans le Club jusqu'en 2027. Je veux faire plus avec le Club. Nous pouvons encore faire beaucoup plus ensemble », a souligné l'ancien Stéphanois.

Lors de sa première saison en Angleterre, Wesley Fofana avait pris part à 28 matchs de Premier League et avait été titulaire 27 fois, pour une passe décisive. Il avait ainsi justifié les 35 M€ + 5 M€ de bonus investis par la direction de Leicester City pour le recruter à l’AS Saint-Étienne.