AC Milan Mercato : Un champion d'Europe approché par les Rossoneri

Publié par Thomas G. le 08 mars 2022 à 16:16

L' AC Milan est interessé par un champion d'Europe italien de 27 ans. Le joueur de Sassuolo a fait part de ses envies d'ailleurs à ses dirigeants.

AC Milan Mercato : Un poids lourd en attaque

Domenico Berardi a été sacré champion d'Europe cet été avec la Squadra Azzurra. Selon Agente Secreto, le gaucher de 27 ans veut maintenant quitter son club de Sassuolo pour franchir un cap. Le natif de Cariati n'a pas prolongé son contrat avec son club formateur où il a inscrit 115 buts en 315 matches. Berardi a pour ambition de jouer la Coupe d’Europe.

Le titre à l’Euro avec l'Italie a égayé sa soif de titres. À 27 ans, il n'a remporté qu'un titre de champion de Serie B avec Sassuolo. Il souhaite signer dans un grand club, ce qui lui permettrait de se battre chaque année pour remporter des titres. Ses performances attirent les plus grands clubs d’Italie, en plus de l' AC Milan, l'AS Roma et la Juventus se sont renseignés sur Domenico Berardi. L’international italien pourrait être le remplaçant de Federico Chiesa à la Juventus.

Domenico Berardi en approche

Domenico Berardi fait parti des meilleurs attaquants de Serie A, c'est l'un des plus prolifiques du championnat. Il a inscrit 12 buts et fait 11 passes décisives en 25 matches de Serie A cette saison. Le joueur formé à Sassuolo réalise pour l’instant la meilleure saison de sa carrière au niveau comptable. L’ AC Milan est le club le plus avancé sur le dossier.

Domenico Berardi représenterait un renfort de poids pour les Milanais, parfois trop dépendant d’Olivier Giroud ou Zlatan Ibrahimovic. En cas de signature avec les Rossoneri, il participerait à la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. L'international italien est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2024, L’US Sassuolo demande 30 millions d’euros pour libérer son capitaine.